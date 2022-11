Rennsport Nun hat der Motorsport sein eigenes Olympia – und der Luzerner Yannick Mettler ist mittendrin Highlight für Yannick Mettler: Am Nationencup in Frankreich vertritt der 33-jährige Krienser Rennfahrer erstmals die Schweiz.

Yannick Metter hat eine intensive Saison hinter sich. Bild: PD

In den Olympischen Spielen der Antike waren Wagenrennen eine Hauptattraktion, der moderne Motorsport ist am Weltturnier mit den fünf Ringen aber kein Thema. Und so war das, was sich letzte Woche im französischen Le Castellet zutrug, ausserordentlich für eine Szene, die sonst in diversen Rennserien ihre Besten sucht. An den FIA Motorsport Games lag der Fokus nicht auf den Teams und ihren Fahrern, sondern auf dem Duell der Nationen. «Es war ein supercooles Erlebnis», berichtet der Krienser Yannick Mettler.

«Neben den Wettkämpfen war der olympische Gedanke spürbar. Auch Athleten aus Ländern wie Nigeria oder Peru, die in unserem Kosmos kaum zu finden sind, waren dabei.»

Insgesamt massen sich 72 Nationen in 16 verschiedenen Disziplinen. Autosport Schweiz schickte auf Basis der Leistungen in diesem Jahr eine siebenköpfige Delegation an den finalen Saisonevent nahe Marseille. Einer von ihnen war Yannick Mettler, der als einziger Schweizer in zwei Kategorien an den Start gehen durfte – im GT Cup und im GT Sprint. Während er im Sprint aufgrund eines defekten Bremskühlkanals nicht über Platz zehn hinauskam, fuhr er im GT Cup gemeinsam mit Dexter Müller auf Rang fünf und realisierte damit das beste Schweizer Ergebnis.

Ein Event mit «unglaublichem Potenzial»

Wenig fehlte und Mettler hätte für die Schweiz sogar die einzige Medaille erzwungen. Nachdem sein Teamkollege in der ersten Rennhälfte abgedrängt worden war, widmete sich Mettler der Aufholjagd, machte mehrere Plätze gut, ehe ihn am Ende eine Safety-Car-Phase ausbremste. Anstatt nochmals anzugreifen, musste er im rotgefärbten Mercedes-AMG GT3 die Ziellinie des Circuit Paul Ricard gesittet passieren. «Schade, dass es keinen Restart mehr gab. Wir hätten sonst gute Chancen auf einen Podestplatz gehabt», erklärte Mettler nach den 163 Rennkilometern, die er mit Müller in etwas mehr als einer Stunde (1:01:52) absolviert hatte.

Vom für ihn neuen Wettbewerbsformat wurde der Krienser vor Ort positiv überrascht. Die Tribünen waren voll, die Nationenduelle fanden viel Anklang, der Event wurde eindrücklich zelebriert. «Die FIA Motorsport Games haben ein unglaubliches Potenzial, sie könnten sich als Olympische Spiele des Motorsports etablieren», sagt Mettler. Nach 2019 fanden sie erst zum zweiten Mal statt, fortan sollen sie alle zwei Jahre zur Austragung kommen – das nächste Mal 2024 in Valencia.

Starke Saison im International GT Open

Für Yannick Mettler und sein Team «Car Barn Raceworx by SPS» geht damit eine intensive Saison zu Ende. Der Krienser, der letzte Woche seinen 33. Geburtstag feierte, blickt zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Im International GT Open klassierte er sich mit Müller in der Pro/Am-Kategorie auf dem dritten Gesamtrang. Insgesamt fuhr Profisportler Mettler mit dem ambitionierten Amateurpiloten Müller in 13 Rennen an sieben verschiedenen Destinationen fünf Podestplätze heraus – mit dem Sieg in Monza als Höhepunkt.

Am finalen Event in Barcelona fehlten nur knapp vier Sekunden und das Schweizer Duo hätte sogar die Silbermedaille errungen. «Die Chemie im Team stimmt, wir waren die ganze Saison sehr schnell unterwegs», resümiert Yannick Mettler, der nun, wie üblich zu dieser Jahreszeit, die nächste Saison plant.

«Neben der GT Open stehen auch einzelne Endurance-Einsätze im Gespräch. Der Best-Case wäre, in zwei Meisterschaften zu fahren.»