Luzerner Kantonalschwingfest Nur Giger ist besser in der Jahreswertung: Sven Schurtenberger ist der erfolgreichste Innerschweizer Schwinger Sven Schurtenberger ist der erfolgreichste Innerschweizer in dieser Schwingsaison. In der Jahrespunkteliste belegt er den zweiten Rang hinter Saisondominator Samuel Giger. Am Sonntag wird der 29-Jährige aus Buttisholz auch beim Luzerner Kantonalen in Schachen um den Festsieg kämpfen.

Sven Schurtenberger nach seinem Schlussgang-Sieg gegen Benji von Ah am Ob-/Nidwaldner Kantonalen. Philipp Schmidli/Keystone

Als «Leader» möchte er eigentlich nicht bezeichnet werden. Doch wie sollte man den erfolgreichsten Innerschweizer denn sonst bezeichnen? Sven Schurtenbergers Leistungen sprechen letztlich für sich. Der Schwinger aus Buttisholz hat an sieben Kranzfesten teilgenommen und sieben mal die Auszeichnung geholt. Im August hat er das Urner und das Ob-/Nidwaldner Kantonale gewonnen. In der Regel ist sein Name auf einem Spitzenplatz der Rangliste zu finden. Zuletzt gelang ihm auch am Teilverbandsfest der Nordwestschweizer am vergangenen Sonntag ein starker Auftritt mit dem 3. Rang.

In der offiziellen Jahrespunkteliste des Eidgenössischen Verbands ist nur der Thurgauer Samuel Giger besser als er. «Ich kann mich wirklich nicht beklagen, die Saison verläuft sehr gut», sagt Schurtenberger. Er sei sich bewusst, dass er im Vergleich zu anderen bisher Glück hatte und vor Verletzungen verschont blieb. «Ich versuche, auf meinen Körper zu hören und ihm soviel Erholung wie möglich zu gönnen.» Am Luzerner Kantonalen war er in den letzten Jahren immer erfolgreich. 2019 und 2018 stand er im Schlussgang, 2016 und 2013 gewann er das Fest. In Schachen trifft er am Sonntag im ersten Gang auf Stefan Gäumann. Der 24-jährige Berner hat in diesem Jahr auf dem Brünig seinen ersten Bergkranz gewonnen. «Ich habe noch nie gegen ihn geschwungen. Es ist immer schwierig, wenn man den Gegner nicht kennt», sagt Schurtenberger.

Insgesamt sind am Luzerner Kantonalen fünf Eidgenossen gemeldet: Nebst Schurtenberger auch Joel Wicki, Reto Nötzli, Erich Fankhauser und Alex Schuler. Titelverteidiger ist Pirmin Reichmuth. Der Zuger gewann vor zwei Jahren bei der letzten Ausgabe überlegen - mit einem Schlussgang-Sieg gegen Schurtenberger.

Luzerner Kantonales Schwingfest in Schachen (Sonntag, 12. September)

Die Spitzenpaarungen des 1. Gangs:

Reto Nötzli *** - Wicki Joel ***

Stefan Gäumann ** - Sven Schurtenberger ***

Joel Ambühl ** - Alex Schuler ***

Erich Fankhauser *** - Dominik Waser **

Marco Fankhauser ** - Marco Ulrich **

Urs Doppmann ** - Roland Kälin **

Adrian Steinauer ** - Ronny Schöpfer **

Christian Odermatt ** - Werner Suppiger **