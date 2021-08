Ob-/Nidwaldner Kantonalschwingfest Benji von Ah startet mit einem Sieg – Verletzung bei Marcel Bieri In Giswil findet am Sonntag das Ob-/Nidwaldner Kantonale statt. Der Einheimische Benji von Ah gewinnt im ersten Gang. Marcel Bieri, der Sieger des letzten Sonntags, scheidet verletzt aus.

Trüber Morgen: Der Auftakt in Giswil verläuft regnerisch. Claudio Zanini

Bei seinem Heimfest bekommt es der Giswiler Benji von Ah im ersten Gang mit Marcel Bieri zu tun. Bieri, der am vergangenen Sonntag das Zuger Kantonale überzeugend gewann, befindet sich in Topform. Der Gang zwischen den beiden muss aber abgebrochen werden, nachdem sich Bieri verletzt – mutmasslich am Knie. Für Bieri ist das Fest vorbei, Benji von Ah bekommt mit Philipp Schuler einen neuen Gegner zugeteilt. Und diesen Gang gewinnt Von Ah mit einem Plattwurf. Für Schuler war es bereits der zweite Gang – den ersten gewann er gegen Damian Egli.

In den anderen Spitzenpaarungen konnte Sven Schurtenberger, der Sieger des Urner Kantonalen, gegen Mike Müllestein einen ersten Sieg landen. Mit einem Sieg startet auch Joel Ambühl, der Innerschweizer Sieger, gegen Marco Ulrich. Der Urner Stefan Arnold gewinnt ausserdem gegen Werner Suppiger.

Gestellt enden die Gänge zwischen Matthias Herger und Marco Reichmuth, zwischen René Suppiger und Martin Zimmermann sowie zwischen Erich Fankhauser und Alex Schuler. Das Fest in Giswil wird heute mit Zuschauern durchgeführt. Die Veranstalter lassen 1000 geladene Gäste mit Covid-Zertifikat aufs Areal.