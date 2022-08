OL-Legende Auch mit 40 Jahren: Gewinnen kommt vor dem Mitmachen Team-Oldie Daniel Hubmann ist der erfolgreichste Schweizer OL-Läufer der Geschichte – und auch an der EM in Estland ein Medaillenkandidat.

Kein anderer Schweizer OL-Läufer hat in seiner Karriere auch nur annähernd so viele Posten angelaufen wie Daniel Hubmann. Keystone

Was für eine Bilanz! Seit 2004 bestritt Daniel Hubmann 56 Rennen an Weltmeisterschaften und schloss diese nicht weniger als 28-mal auf dem Podest ab. Kein anderer aktiver Orientierungsläufer weltweit gewann so viele internationale Medaillen wie der gelernte Schreiner aus dem Thurgau.

Und Hubmann schreibt noch in einer anderen Hinsicht OL-Geschichte, denn er wandelt auf den Spuren von Roger Federer oder Simon Ammann. Auch mit 40 Jahren will er sportlich brillieren. An der Heim-WM im Juli 2023 in Flims Laax peilt er – wohl zum letzten Mal in seiner Karriere – eine Medaille bei der Elite an.

Titelkämpfe im eigenen Land hat Hubmann nämlich noch nie erlebt. 2003 in Rapperswil war er noch im Juniorenalter und verpasste die Selektion trotz hervorragender Leistungen in den Qualifikationsrennen knapp. 2012 in Lausanne verpasste er das erste und einzige Mal eine WM wegen einer schwerwiegenden Verletzung. An der EM kurz zuvor riss er sich die Achillessehne.

Nichts Neues beim ersten Start an der Senioren-WM

Nun wird Daniel Hubmann mit dem Wettkampf im alpinen Gelände höchstwahrscheinlich einen Schlusspunkt hinter eine grandiose Karriere setzen. Acht Weltmeistertitel, 31 Weltcupsiege und sechs Gesamtweltcups leuchten in seinem Palmarès auf. Seit 2007 bestreitet er seinen Sport als Profi.

In diesem Sommer erlebte der seit 14 Jahren in der Region Bern wohnende Hubmann, wie seine sportliche Zukunft aussehen könnte. Er bezeichnete den erstmaligen Abstecher an die Senioren-WM in Italien als «Aktivferien mit der Familie». Die Bilanz passt trotz Ferienstimmung zu ihm: zwei Starts, einmal Gold und einmal Silber.

Wobei der 39-Jährige auch bei den Gleichaltrigen unterstrich, wo er aktuell wohl die besten Erfolgsaussichten hat. Die «Königsdisziplin» Langdistanz gewann Hubmann nämlich mit Rekordvorsprung von 16 Minuten auf den Zweitplatzierten.

Die Langdistanz ist die grosse Liebe Hubmanns

Umgekehrt musste der Vater zweier Töchter an der ersten reinen Sprint-WM vor einem Monat in Dänemark nun doch erkennen, dass er Grundspeed in einem 15-Minuten-Rennen mit knapp 40 Jahren doch langsam abnimmt. Ein Exploit im städtischen Gelände ist für ihn «schwieriger geworden». Der erhoffte Medaillenzuwachs blieb deutlich aus.

Nun also der nächste Anlauf an der Wald-EM ab heute Mittwoch in Estland. Hubmann startet sowohl in der Mittel- wie in der Langdistanz und ist in der stärksten Schweizer Staffel vorgesehen.

Die Vorfreude auf die EM ist bei ihm noch fast grösser als auf die WM, denn der traditionelle OL im Wald hat für den Allrounder den höchsten Stellenwert. «Ich liebe zwar die Abwechslung, aber nach zwei Monaten praktisch ausschliesslich mit Sprinttrainings im urbanen Gelände vermisse ich die Herausforderungen des Waldes deutlich. Schliesslich bin wegen diesem Aspekt meiner Sportart zum OL gekommen», sagt Hubmann.

Qualität kommt bei ihm längst vor Quantität

Dass ihm der OL nie verleidet ist, hängt auch mit den sich immer wieder verändernden Herausforderungen zusammen. «Kein Wettkampf ist wie der andere, jeder Posten bedeutet wieder eine neue Challenge. OL ist für mich stets auch Abenteuer geblieben.» An Estland hat er durchaus gute Erinnerungen. Im zumeist flachen Küstengelände feierte er bei seiner EM-Premiere 2006 gleich die Silbermedaille über die Langdistanz.

Zuhause in Bremgarten bei Bern kümmert er sich zwischen den Trainings und den Wettkämpfen hauptsächlich um die beiden Töchter. Seine Frau arbeitet zu gut 60 Prozent als Lehrerin.

Die Familie ist auch ein Grund, wieso der OL-Verrückte nicht mehr alle Programmpunkte des Nationalkaders mit dem gleichen Elan bestreitet. «Ich trainiere heute viel effizienter als in jüngeren Jahren. Ich muss mit meiner Erfahrung nicht mehr unbedingt weite Reisen auf mich nehmen, um in relevanter Umgebung zu üben.» Immerhin 38 verschiedene Länder hat er in seiner Karriere für OL-Wettkämpfe besucht.

Mit seinem Status als lebende OL-Legende kann Daniel Hubmann gut leben. «Ich geniesse es. Überall kennen mich die Leute, viele finden es cool, dass ich noch immer dabei bin». Selbst wenn er sich im Kampf um die Medaillen inzwischen mit beinahe halb so alten Konkurrenten duelliert.

Ausser es ist gerade Senioren-WM. Da war er unter Seinesgleichen. Aber wer will sein Rennen schon mit 16 Minuten Vorsprung gewinnen?