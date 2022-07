OL-Weltmeister Mattias Kyburz ist neu der Beste in fünf verschiedenen Disziplinen. Aber fehlt da nicht noch etwas? Die Schweizer Orientierungsläuferinnen und Läufer gewinnen an der allerersten Sprint-WM anstatt der budgetierten vier nur zwei Medaillen. Verlass war auf die zwei Aushängeschilder – insbesondere auf das Multitalent Kyburz.

Ein Sieg im Knock-out-Sprint bringt auch für Titelroutinier Matthias Kyburz ungewohnt intensive Gefühle. Rémy Steinegger

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Minimalkost macht der Aargauer Orientierungsläufer Matthias Kyburz wieder das, was er am besten kann – Titel sammeln. Als erster Weltmeister im Knock-out-Sprint kann er eine weitere Disziplin in seiner Bucket List abhaken. Fünf verschiedene Formate seiner Sportart hat er sich sowohl an Welt- wie auch an Europameisterschaften bereits vergoldet.

Sein Multitalent kommt dem 32-Jährigen auch in der jüngsten OL-Disziplin entgegen, die mit einer Qualifikation und anschliessender K.o.-Konkurrenz mit Viertel- und Halbfinals dem Format des Langlauf-Sprints gleicht.

Im vergangenen Jahr gewann der in Liebefeld wohnhafte Fricktaler bereits die EM-Premiere eines Wettkampfs, über den viele Athletinnen und Athleten zuerst ein wenig die Nase rümpften. Als Glückssache oder Spielerei wurde der Knock-out-Sprint bezeichnet, weil es theoretisch möglich ist, den Gegnern ohne grosses Kartenlesen einfach nachzurennen.

Emotionen auf der Ziellinie

Matthias Kyburz sieht in der Disziplin nach wie vor etwas Spielerisches. «Ein Spiel auf Messers Schneide. Das geringste Zögern reicht und du bist weg vom Fenster», sagt der Weltmeister. Dem SBB-Angestellten im Bereich Nachhaltigkeit gefällt die Emotionalität. «Dieses unmittelbare Gefühl, als Erster über die Ziellinie zu rennen, erlebt man im OL sehr selten», erklärt Kyburz. «Das macht den Moment sehr intensiv.»

Eine Lotterie ist der K.o.-Sprint aber definitiv nicht. Mit Matthias Kyburz und der Schwedin Tove Alexandersson gewannen die weltbesten Allrounder beide bisherigen Titelrennen.

Zwei weitere Erkenntnisse bleiben von der WM-Premiere mit drei Sprintrennen. Zum einen reicht der eine Ruhetag zwischen Knock-out-Wettkampf und klassischem Sprint offensichtlich nicht, um die physische und mentale Frische zu bewahren. Bei den Männern verzichteten alle drei Medaillengewinner des Sprints zuvor auf das Ausscheidungsrennen. Kyburz und Alexandersson hingegen fielen durch technische Fehler oder mangelnde Explosivität aus der Podestentscheidung.

Weltspitze ist so breit wie noch nie

Vorbei sind auch die Zeiten, in denen die Schweiz wie im Männerrennen der Heim-WM 2012 das Podest exklusiv für sich beanspruchen. «Das Niveau im Sprint ist enorm gestiegen», sagt Kyburz, der vor zehn Jahren Gold gewann. Weil dem Team diesmal auch das Glück nicht hold war, verpasst man die angestrebten vier Medaillen. Neben Kyburz holte einzig Simona Aebersold Sprint-Silber.

Für Matthias Kyburz geht ein dicht gedrängter Wettkampfsommer weiter. Nächste Woche fliegt er an die World Games der nicht-olympischen Sportarten in die USA. Auch bei diesem Anlass gewann er schon alle drei auf dem Programm stehenden Rennen. Im August steht in Estland noch die (Wald-)EM an.

Danach richtet er den Fokus auf ein weiteres grosses Ziel – die Heim-Weltmeisterschaften im Sommer 2023 in Flims. Dort will er die allerletzte Lücke in seinem Palmarès schliessen – den Titel über die Langdistanz.