OL-WM Das Meisterwerk von Kyburz und zwei historische Schweizer Silbermedaillen Schweizer Tag an den Welttitelkämpfen der Orientierungsläufer in Flims. Matthias Kyburz verteidigt seinen Titel von 2021 über die Mitteldistanz. Natalia Gemperle gewinnt als erste Athletin Medaillen für zwei Nationen und der mehrfache Junioren-Weltmeister Joey Hadorn versöhnt sich mit dem Anlass.

Ein Podium in rot-weiss-rot: die beiden Schweizer Joey Hadorn und Matthias Kyburz zusammen mit dem Sensations-Dritten Jannis Bonek aus Wien (von links). Gian Ehrenzeller / EPA

Es ist der bereits siebte WM-Titel für den 33-jährigen Matthias Kyburz - und die zweite Medaille in Flims nach Silber über die Langdistanz. Der Fricktaler bleibt die grosse Figur seiner Sportart. Kyburz selbst sprach angesichts des riesigen Vorsprungs von mehr als zwei Minuten von einem «Masterpiece», aber auch von einer «Riesenfreude», diesen Lauf absolvieren zu dürfen.

Es war nach der Qualifikation zur Mitteldistanz und dem Final über die Langdistanz der dritte WM-Wettkampf von Matthias Kyburz innert vier Tagen. Und erneut blieb er praktisch fehlerlos.« Ich weiss, dass ich in dieser Woche noch nicht viel falsch gemacht habe», sagt Kyburz. «In anderen Jahren hätte auch meine Leistung über die Langdistanz für Gold gereicht.»

Matthias Kyburz hatte einen solch grossen Vorsprung, dass er bereits beim Zieleinlauf jubeln konnte. Claudio Thoma / freshfocus

Zur perfekten WM fehlt nun noch ein Exploit mit der Staffel am Sonntag. Dort liegt es auch an seinen beiden Teamkollegen Daniel und Martin Hubmann. Kyburz denkt, dass er bereit sein werde, «nochmals während 35 Minuten meinen Job zu machen». Selbst wenn er weiss, dass der Schlaf nach einem solchen Rennen jeweils «kurz und schlecht ist».

Ein schlechtes Gefühl in den Beinen macht ihn nicht mehr nervös

Doch dem Exekutivmitglied von Swiss Olympic hilft die Routine. Vor zehn Jahren hätte ihn die Heftigkeit des Muskelkaters nach dem «Abfahrtsrennen» über die Langdistanz, mit doppelt so vielen Metern Gefälle wie die legendäre Streif der wahren Abfahrer, noch viel mehr gestresst. «Heute weiss ich, dass es im Wettkampf dann schon irgendwie geht, selbst wenn sich das Einlaufen nicht gut anfühlt.» Trotzdem tippte Kyburz während seines Traumlaufs unterwegs gedanklich auf einen Sieger mit frischen Beinen.

Den Schweizer Triumph komplett machte ausgerechnet Joey Hadorn. Der Thuner rechnete sich gute Chancen über die Langdistanz aus, war nach seinem siebten Platz am Donnerstag aber sehr frustriert. Es brauchte schon das gute Zureden von Personen aus dem Umfeld, damit er für das Rennen am Samstag nochmals voll fokussierte und an sich glaubte.

Nach drei Weltmeistertiteln bei den Junioren fand Hadorn bei der Elite bisher keinen richtig guten Draht zum Saisonhöhepunkt, wo es «einfach nie funktionierte». Der 26-jährige stellte sich gar die Sinnfrage. Und den Platz in der Schweizer Staffel verlor er an Martin Hubmann, der zwar weniger Grundspeed als Hadorn mitbringt, technisch aber verlässlicher läuft. Nun gewann Hadorn Silber und Martin Hubmann blieb nur Rang 27. «Ich darf stolz sein auf das, was mir heute gelungen ist», sagte Joey Hadorn.

Aebersold mit einem Fehler, der so heftig nur selten passiert

Bei den Frauen zerstörte eine sechsminütige Suchaktion sämtliche Medaillenchancen von Langdistanz-Weltmeisterin Simona Aebersold. Die Bielerin vermochte sich nicht daran zu erinnern, wann ihr in einem Wettkampf das letzte Mal ein solch gravierender Fehler unterlaufen ist.

Langdistanz-Weltmeisterin Simona Aebersold verlor unterwegs im wahrsten Sinne des Wortes die Orientierung. Claudio Thoma / freshfocus

In die Bresche sprang Natalia Gemperle. Über die Langdistanz fehlten der 32-Jährigen sechs Sekunden zu Bronze, nun lag sie als Zweite 16 Sekunden vor der Schwedin Hanna Lundberg.

Wie bereits über die Langdistanz wurde Gemperle unterwegs von der Weltnummer 1 Tove Alexandersson eingeholt. Im Gegensatz zum Donnerstag vermochte sie der Schwedin diesmal zu folgen. Aufgrund eines kleinen Fehlers der alten und neuen Mitteldistanz-Weltmeisterin distanzierte Gemperle diese zwischenzeitlich sogar wieder.

Beinahe ein schlechtes Gewissen nach Rang 4

Dass sie der weltbesten OL-Läuferin nicht einfach hinterherrannte, sondern selber aktiv Karte lass, darauf war Natalia Gemperle ein wenig stolz. Noch stolzer machte die gebürtige Russin aber, dass sie nun die weltweit einzige Athletin ihrer Sportart ist, die für zwei Länder WM-Medaillen gewonnen hat.

Nach zwölfmal Edelmetall für ihr Vaterland war dies jetzt der erste Podestplatz für die Schweiz. Gemperle ist seit 2016 mit dem Aargauer Rolf Gemperle verheiratet und seit Januar 2022 im Besitz des Schweizer Passes.

Die gebürtige Russin Natalia Gemperle mit der erträumten ersten Medaille für die Schweiz. Claudio Thoma / freshfocus

Sie spüre jetzt eine riesige Zufriedenheit, weil diese Medaille mein erklärtes Ziel war. Noch am Donnerstag zeigte sie nach dem Lauf im TV auf das Schweizer Kreuz auf ihrem Shirt und bat die Zuschauer um Entschuldigung, dass sie die versprochene Medaille verpasst hatte.« Ich machte mir solche Vorwürfe, dass ich in der Nacht auf Freitag nicht schlafen konnte», gesteht Gemperle.

Ganz anders ihr Befinden am Samstag, auch wenn die grosse Party bis nach der sonntäglichen Staffel warten muss. «Aber ein wenig geniessen muss sein, denn vielleicht gewinnen wir ja mit der Staffel Gold und dann erinnert sich schon niemand mehr an meinen zweiten Platz vom Samstag», sagte Natalia Gemperle. Zumindest die Geschichtsbücher werden es für immer tun.