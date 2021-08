Beitrag: Silja Hänggi

Olympia Emotionales Interview: bittere Tränen bei Elena Quirici nach verpasster Karate-Medaille Aus der Traum für die Aargauer Karateka Elena Quirici: Die 27-Jährige verpasst in Tokio den Olympia-Halbfinal ganz knapp. Sie belegt in ihrer Gruppe punktgleich mit der Konkurrenz den 3. Platz. Im Interview mit SRF bricht sie in Tränen aus.

Der Traum von einer Olympischen Medaille ist aus: Elena Quirici kann sich nicht für die Medaillenkämpfe qualifizieren. Ihr Skore von zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage reicht nicht aus, um ins Halbfinal einzuziehen. Da Karate ab den nächsten Sommerspielen nicht mehr als Olympische Disziplin gilt, hat Quirici ihre letzte Chance zur Krönung ihrer Karriere somit verpasst.

Mit Tränen in den Augen sagt Quirici anschliessend im SRF-Interview, sie habe bis zuletzt gekämpft. «Es ist sicher sehr traurig, leider hat es nicht gereicht wegen ganz Wenigem. Aber ich denke, ich kann stolz auf mich sein, was ich in den letzten Jahren gezeigt habe, bis ich überhaupt hier stehen durfte.» Nun brauche es wohl etwas Zeit, bis sie die Niederlage verarbeitet habe.

Nach dem Unentschieden musste Quirici von der Tribüne für das Weiterkommen auf fremde Hilfe hoffen. Sie sagt:

«Ich konnte fast nicht hinsehen, aber ich hatte keine andere Wahl.»

Die Ägypterin Feryal Abdelaziz und die Chinesin Li Gong qualifizieren sich mit der gleichen Punktzahl wie die Schweizerin für die Halbfinals. Weil Quirici die Direktbegegnung gegen die Ägypterin verliert und die Chinesin mehr Wertungspunkte erzielt, verpasst die Aargauerin den Halbfinal haarscharf.

Der letzte Kampf zwischen der Ägypterin und der bereits ausgeschiedenen Algerierin Lamya Matoub verkommt zur Farce. Die beiden scheinen einen Pakt abgeschlossen zu haben, vermutet Quirici: «Ich glaube, das war abgesprochen. Das ist schade für den Sport, aber ich muss es akzeptieren. Schlussendlich habe ich es in meinen eigenen Händen gehabt.» Ohne ernstzunehmende Angriffe endet dieser Kampf 0:0.

Die Ägypterin Feryal Abdelaziz gewinnt später dann auch noch Gold. Silber geht an die Aser­bai­d­scha­ne­rin Iryna Sarezka, Bronze an die Chinesin Li Gong.

Die Olympia-Medaille bleibt der 27-Jährigen verwehrt, doch sobald die Tränen getrocknet und die Enttäuschung verarbeitet ist, will sie sich ein weiteres Ziel stecken. Der Titel an der Elite-WM im November in Dubai.