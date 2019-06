Olympiasieger Beat Hefti vor der Medaillenübergabe: «Es ist eine schöne Abrundung unserer Karriere»

Die beiden Appenzeller Bobfahrer Beat Hefti und Alex Baumann erhalten am Freitag ihre olympische Goldmedaille – fünf Jahre nach ihrem Triumph in Sotschi. Die Erinnerung an die Olympischen Spiele ist jedoch noch da.