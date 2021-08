Olympische Spiele Martin Fuchs verpasst die angestrebte Olympia-Medaille und sagt: «Ich habe mein Pferd im Stich gelassen, verdammt» Martin Fuchs verpasst die angestrebte Olympia-Medaille im Einzel der Springreiter mit zwei Abwürfen. Beat Mändli gibt auf. Nun fordert der Schweizer Equipenchef im Mannschaftsspringen eine Reaktion.



Martin Fuchs auf seinem Wallach Clooney 51. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Schweizer Springreiter verpassen die angestrebte Medaille im Einzel klar. Martin Fuchs und sein Wallach Clooney verzeichnen zwei Abwürfe - an den beiden letzten Hindernissen. Fuchs sagt: «Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, es war eine sehr harmonische Runde. Ich habe Clooney im Stich gelassen.» Der 29-Jährige ist die Nummer 2 der Weltrangliste und galt als Anwärter auf den Olympia-Sieg. Den Fehler nimmt Marin Fuchs auf sich. Clooney sei das drittletzte Hindernis vorsichtig angegangen, danach habe er sich entschieden, das vorletzte Hindernis mit sechs statt mit fünf Galoppschritten anzureiten. «Das war die falsche Entscheidung.»



Beat Mändli auf Dsarie. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ebenfalls enttäuschend schnitt Beat Mändli mit Dsarie ab. Ihnen unterlief am siebten Hindernis und am Wassergraben ein Fehler, ehe sie aufgaben. Steve Guerdat, der Olympia-Sieger von 2012 in London, war bereits in der Qualifikation gescheitert. Viel Zeit, den Kopf hängen zu lassen, haben die Schweizer nicht. Bereits am Freitag ab 12.00 Uhr Schweizer Zeit steht die Qualifikation für das Mannschaftsspringen an. Aus einem Feld von 20 Nationen qualifizieren sich 10 Trios für den Final vom Samstag, in dem die Schweizer Equipe als Anwärter auf Gold gilt. Neben Martin Fuchs und Steve Guerdat wird der 24-jährige Jurassier Bryan Balsiger eingesetzt.



Kampfansage des Equipenchefs für das Mannschaftsspringen

Der Equipenchef Michel Sorg gab sich keine Mühe, die Enttäuschung zu verbergen: «Wir sind alle sehr enttäuscht, wir hatten grosse Hoffnungen, jetzt stehen wir ohne Medaille da.» Die Pferde seien gut gesprungen und hätten gezeigt, dass sie in Form sind. Dann appellierte er indirekt an den Stolz seiner Reiter: «Wir müssen das erst verdauen, aber wir können nicht einfach so tun, als sei nichts gewesen. Ich kenne diese Reiter. Ich weiss, wie sie sind.» Motiviert bis in die Zehenspitzen. Und Sorg erinnerte an die Weltreiterspiele 2018 in Tyron, USA. Damals hatte die Mannschaft mit Rang 4 die angestrebte Medaille verpasst. Zwei Tage später holte Martin Fuchs im Einzel Silber, Steve Guerdat wurde Dritter.