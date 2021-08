Olympische Spiele Vorbereitung, Förderung, Glück: Das sind die Gründe für den Schweizer Medaillen-Regen bei den Olympischen Spielen Schon zwölf Medaillen für die Schweizer Delagation – wie wurde dieser Erfolg möglich? Simon Häring, Tokio Hören Merken Drucken Teilen

Während der Sommer in der Schweiz mit Stürmen, Überschwemmungen und miesem Wetter zum Vergessen ist, schreibt die helvetische Delegation bei den Olympischen Spielen täglich Sportgeschichte. Am Schweizer Nationalfeiertag holte Nikita Ducaroz im BMX-Freestyle Bronze, danach sicherte sich Belinda Bencic nach Gold im Tennis-Einzel mit Viktorija Golubic Doppel-Silber.

Es waren die Medaillen elf und zwölf für die Schweizer Delegation in Tokio. Das sind bei Sommerspielen bei Halbzeit so viele wie noch nie in diesem Jahrtausend, und so viele wie zuletzt 1952 in Helsinki. Es ist ein Sportsommer für die Ewigkeit.

Dabei fällt auf, dass die Schweiz nicht nur in Randsportarten abräumt. Der Leistungssprung in den olympischen Kerndisziplinen Schwimmen mit zwei Medaillen und in der Leichtathletik sind besonders bemerkenswert.

Wie ist das möglich? Gute Athletinnen sind die Grundvoraussetzung dafür, klar. Die weiteren Faktoren sind erstens perfekte Vorbereitung; die Schweizer Athleten waren während der Pandemie weniger stark eingeschränkt als viele Konkurrenten. Zweitens: eine optimale Sportförderung; zum Beispiel über die Armee. Drittens: Glück und Zufall. Denn dass fast alle Schweizer Medaillentrümpfe stechen, ist nicht selbstverständlich.

Deshalb gilt: Geniessen, so lange die Medaillen-Festspiele noch anhalten.