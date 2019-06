«Kulinarisch die richtige Wahl»: Die Analyse zur Vergabe der Olympischen Winterspiele 2026 an Mailand/Cortina d’Ampezzo Das Internationale Olympische Komitee hat entschieden: Die Olympischen Winterspiele 2026 werden in Mailand/Cortina d’Ampezzo ausgetragen. Softfaktoren mögen bei der Abstimmung eine entscheidende Rolle gespielt haben. Rainer Sommerhalder

Der Mailänder Stadtpräsident Giuseppe Sala (Mitte) freut sich mit Mitgliedern des italienischen Bewerbungskomitees. (Bild: Xu Jinquan/KEY)

Wer macht das Rennen? Die Frage geht wenige Stunden vor der entscheidenden Abstimmung an ein langjähriges Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees mit immenser Erfahrung im Wintersport. «Wenn es nach dem Essen geht, ist die Entscheidung klar», lautet die Antwort. Wie viele der 82 Wahlberechtigten, deren sportliche Kompetenzen sich zu einem stattlichen Teil auf sommerliche Aktivitäten fokussieren, die italienische Pasta tatsächlich den schwedischen Köttbullar vorziehen, ist nicht überliefert. Aber Soft­faktoren spielen bei solchen Abstimmungen bekanntlich oft eine entscheidende Rolle.

47 Stimmen holten die Tifosi, die mit ihrem feurigen Auftritt den kühl und besonnen wirkenden Skandinaviern bereits bei der Präsentation die Show stahlen. Immer wieder spielten die Norditaliener die Karte Begeisterung aus. 83 Prozent Zustimmung für die Kandidatur wies eine vom IOC bezahlte Meinungsumfrage im Land aus, gegenüber lediglich 55 Prozent in Schweden. Dass selbst die Stadtregierung von Stockholm keine öffentliche Liebesbezeugung zur eigenen Kandidatur abliefern wollte und sich sogar weigerte, den Gastgeber-­Vertrag mit dem IOC mitzuunterzeichnen, half den Schweden auch nicht, erstmals Olympische Winterspiele austragen zu dürfen.

Offensichtlich hat da eine populistische Regierung, wie sie gerade in Italien an der Macht ist, weniger Skrupel, innerhalb eines Jahres von olympischer Antipathie auf glühende Verehrung umzustellen und die lange verweigerten finanziellen Garantien zu leisten.

Politische Instabilität im Gastgeberland, rüder Umgangston mit Flüchtlingen, die dem IOC doch so am Herzen liegen, und Probleme mit dem Staatshaushalt scheinen bei der Wahl kein Faktor gewesen zu sein.

Unabhängig vom Ergebnis darf das IOC diese Wahl als grossen Erfolg für sich verbuchen. Nach 20 Jahren und drei höchst umstrittenen Austragungsorten – 2014 staatlich befohlener Gigantismus gemixt mit Doping-Cocktails in Sotschi, 2018 Ausflug in die strukturschwachen Wintersport-Pampas von Pyeongchang, 2022 Winterstimmung dank Schnee aus der Maschine in Peking – kehren die fünf Ringe endlich in ein traditionelles Wintersportland zurück. In Italien finden mehr als doppelt so viele internationale Wettkämpfe auf Schnee statt wie in den drei vorherigen Olympia-Destinationen zusammen.

Ziemlich genau vor einem Jahr, am 10. Juni 2018, nahm sich die Schweizer Kandidatur durch eine verlorene Abstimmung im Wallis zur kantonalen Kostenbeteiligung selbst aus dem Rennen. 54 Prozent der Walliser sagten Nein zu 100 Millionen Steuergeldern für Sion 2026. Ein Schweizer Bewerber hätte gestern gute Chancen gehabt, auch wenn in Erinnerung an Sion 2006 und Turin auch ein abermaliges böses Erwachen möglich gewesen wäre. Bis zu einem neuen Anlauf wird es dauern.

Seit Jahren nimmt das Interesse an Kandidaturen ab. Für die Winterspiele 2026 musste man trotz anfänglich sieben Interessenten wegen verlorener Volksabstimmungen und fehlender Staatsgarantien für kurze Zeit sogar zittern, gar keinen Organisator vorzuweisen.

Die Reformflut im IOC geht munter weiter. Verlorene Volksabstimmungen sind Motivationskiller für organisatorische Ambitionen in demokratischen Ländern – in Italien gab es nie eine Abstimmung zu Olympia –, sie sind auch pures Gift für das IOC. Dieses will zwar nach Niederlagen an der Urne selten etwas von einer Mitschuld wissen. Die andauernde Reformflut rund um die Olympischen Spiele kann durchaus als Schuldeingeständnis interpretiert werden.

Auf die vor fünf Jahren beschlossene Agenda 2020 mit 40 Punkten folgte im vergangenen Jahr die New Norm mit 118 Massnahmen, um das Budget der Olympischen Spiele nachhaltig zu senken. Und bereits heute wird der IOC-Kongress den nächsten Schritt vollziehen und fünf Prinzipien verabschieden. Damit werden sogar Bewerbungen von Städten aus verschiedenen Ländern möglich. Das IOC lässt sich die Korrektur des eigenen Rufs einiges kosten. Die Betriebskosten von Mailand/Cortina werden mit Leistungen in der Höhe von mindestens ­ 925 Millionen Dollar mitgetragen – das ist für Winterspiele ein deutlicher Rekord.