FC Luzern Der frischgebackene Opa Mario Frick freut sich auf den FCL-Match in St. Gallen Zwei torgefährliche Stürmer sind zurück im Training des FC Luzern, Mario Frick überrascht die Zurückhaltung von Denis Simani beim Kartensammeln – und der 20-jährige Sohn Noah und dessen Partnerin haben den FCL-Coach mit 47 zum Grossvater gemacht.

FCL-Trainer Mario Frick schwärmt: «Das vergangene Wochenende war schön; zuerst die Geburt der Enkelin, dann der Sieg gegen GC.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Im Donnerstag-Training des FC Luzern waren die zuletzt angeschlagenen Stürmer Asumah Abubakar und Dejan Sorgic fleissig am Toreschiessen. In dieser Disziplin muss sich der FCL verbessern: In acht Ligaspielen unter Mario Frick haben die Luzerner lediglich acht Treffer erzielt.

Campo muss Einheit vorzeitig beenden

Für den Match vom Samstag (18.00 Uhr) in St. Gallen ist der Einsatz von Samuele Campo fraglich. Der Regisseur musste das Training abbrechen. FCL-Coach Frick bestätigt: «Samuele hat muskuläre Probleme am hinteren Oberschenkel. Es ist nur eine Verhärtung, wir hoffen, er ist gegen St. Gallen wieder fit.»

Verletzt sind beim FCL Marko Kvasina und Pascal Schürpf. Gesperrt ist keiner, in den letzten beiden Partien wurde einzig Marvin Schulz gegen GC verwarnt. Frick lobt das gute Zweikampfverhalten seines Teams. Schmunzelnd stellt er fest:

«Dass Denis Simani in sieben Spielen nur zweimal Gelb sah, überrascht mich extrem, in Vaduz war er ein Kartensammler.»

Der liechtensteinische Nationalspieler Noah Frick ist der Sohn von FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 1. September 2021)

Seit letzten Samstag ist Frick übrigens Opa. «Ein fitter Grossvater», stellt der 47-Jährige klar. Sein 20-jähriger Sohn Noah, Ex-Profi von Vaduz, und Partnerin Vanessa wurden Eltern von Töchterchen Malia. Frick: «Das Wochenende war schön; zuerst die Geburt der Enkelin, dann der Sieg gegen GC.» Nun freut er sich auf St. Gallen – FCL. «Das wird ein interessantes Spiel», prognostiziert der Liechtensteiner.