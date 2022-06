Analyse Die Frage nach dem Skandal-Interview von Slawa Bykow zum Krieg in der Ukraine: Warum, Slawa? In einem Interview mit einem russischen Portal hat Hockey-Weltstar Slawa Bykow die russische Propaganda und den Ukrainischen Krieg verteidigt. In seiner Analyse argumentiert Klaus Zaugg, weshalb man ihn nun nicht voreilig den Bösen zuordnen soll. Klaus Zaugg Drucken Teilen

Hat Slawa Bykow (61) mit einem einzigen Interview sein Denkmal zerstört? In einem Gespräch mit einem russischen Portal hat der in der Schweiz eingebürgerte, ehemalige Hockey-Weltstar (mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister) ungefiltert die russische Propaganda zum Ukrainischen Krieg wiedergegeben.

Warum spricht Bykow, seit 1990 mehrheitlich in der Schweiz ansässig und mit der Kultur und den Werten des Westens vertraut, die Sprache des Kremls? Ist Bykow eine Marionette Putins?

Wer nun Slawa Bykow den Bösen zuordnet, kann auf breiteste Zustimmung bauen. Und doch machen wir es uns mit dieser Aufteilung in gut und böse zu einfach. Der ehemalige Weltklassespieler ist nicht einfach ein «Putin-Versteher», der mit der Nähe zum Kreml materiellen Nutzen anstrebt wie ein ehemaliger Deutscher Kanzler. Bykow steht vielmehr für eine furchtbare Tragödie, die nun auch seine persönliche ist.

Wer in der offenen Gesellschaft des Westens aufgewachsen ist, unterschätzt die Wirkung eines totalitären Staatswesens auf die Menschen, die darin aufwachsen. Bykow ist noch im kommunistischen System der Sowjetunion gross geworden. Die meiste Zeit hat er in militärischen Kommandostrukturen im Armeesportclub ZSKA unter Trainer Victor Tichonow, einem Oberst der Roten Armee, in Moskau verbracht.

Nach dem Wechsel zu Fribourg-Gottéron arbeitete er zwischen 2004 und 2015 überaus erfolgreich wieder in Russland. Nun als Klub- und Nationaltrainer (zwei Mal Meister und Weltmeister).

Eishockey ist in Russland Nationalsport und für die Grossen dieses Spiels ist die Nähe zum Staatschef unvermeidlich. So gut sich Bykow in der Schweiz integriert hat, so fliessend er in der Sprache Voltaires parliert, so stark ist er durch die russische Kultur geprägt, die in ihrer Geschichte noch nie eine freie Gesellschaft gekannt hat. Was die Obrigkeit als Meinung vorgibt – in diesem Fall Wladimir Putin –, hat eine ungleich prägendere Wirkung als im freien Westen.

Bykow ist weder eine Marionette der russischen Propaganda noch ein Kriegstreiber. Aber er hat durch seine Biografie eine andere Sicht auf die schreckliche Tragödie in der Ukraine und den russischen Staat. Er hat bloss nicht realisiert, dass es in unserer offenen Gesellschaft besser sein kann, eine persönliche Sicht auf politische Vorgänge für sich zu behalten.

Darin ähnelt er seinem Freund René Fasel, einem ehemaligen politischen Titanen des Welteishockeys, den die Affinität zur Kultur Russlands und die Nähe zu den Mächtigen im Kreml und in Minsk zur Persona non Grata gemacht haben. Aber das alles ändert nichts daran, dass die im Interview vertretenen Ansichten von Bykow mit unseren westlichen Werten nicht vereinbar sind.