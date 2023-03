Fussball im Ausland Miroslav Klose – das schnelle Aus des Weltmeisters auf dem Land Es war der Fussball-Coup des Sommers: Mit Miroslav Klose lancierte der WM-Rekordtorschütze seine Trainerkarriere in Altach. Doch nun, neun Monate später, ist die Zeit des 44-jährigen Deutschen in Vorarlberg bereits abgelaufen. Die Euphorie ist der Ernüchterung gewichen. Nach 22 Spielen und nur vier Siegen ist der Kater gross.

Miroslav Klose im vergangenen Juni während eines Testspiels gegen Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Als im Juni die Verpflichtung von Miroslav Klose bekannt gegeben wurde, war die Website des Klubs zeitweise nicht mehr aufrufbar.

Bei der Präsentation des Trainers drängten sich Medienschaffende aus dem In- und Ausland in den kleinen Raum auf dem Campus des Klubs. «Das also hat Vorarlberg noch nie gesehen», schrieb die «Neue Vorarlberger Tageszeitung» damals.

Für den Weltmeister von 2014 war Altach die erste Station als Trainer im Profifussball. «Ich darf da arbeiten, wo andere Ferien machen», sagte Klose.

Altach belegt den letzten Rang

Sich selber dürfte er nicht viel Erholungszeit gegönnt haben. Sportlich lief es selten rund. Altach beendete den Grunddurchgang der Bundesliga auf dem letzten Rang und geht nach der Halbierung der Punkte nun mit acht Zählern in die Relegation der sechs schlechtesten Klubs.

Einen Tag nach dem beachtlichen 1:1 in Salzburg vermeldete Altach die Trennung von Klose. Man brauche einen neuen Impuls, um das Ziel, Klassenerhalt, «dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen», liess sich Sportchef Georg Festetics zitieren. Ein Nachfolger ist gefunden. Klaus Schmidt übernimmt das Team zum zweiten Mal.

Ein Dorfklub in der höchsten Liga

Klose, der all die grossen Bühnen des Weltfussballs betreten hatte, dürfte sich bewusst gewesen sein, worauf er sich in Altach einlässt. In den Monaten davor hatte der Schweizer Ludovic Magnin den Klub in extremis vor dem Abstieg gerettet – und zog es dann vor, zum FC Lausanne-Sport in die Challenge League zu wechseln.

Zudem ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich die Alt­acher unterdessen seit bald neun Jahren in der Bundesliga halten. Im Rheindorf leben nur gut 7000 Menschen, die Heimspiele werden im Durchschnitt von 5000 Fans besucht.

Miroslav Klose an der WM 2014 in Brasilien. Bild: Fernando Bizerra Jr./EPA

Hinzu kommt, dass wenige Kilometer nördlich mit Austria Lustenau seit dieser Saison ein zweiter Vorarlberger Verein in der höchsten Liga spielt. Zwischen den beiden Klubs herrscht ein grosser Konkurrenzkampf.

«Zur falschen Zeit mit den falschen Ambitionen»

Klose hatte gehofft, abseits des Scheinwerferlichts etwas mehr Zeit zu bekommen. «Hier wollen die Leute, dass etwas entsteht, und da will ich einen Beitrag leisten», hatte er im Sommer gesagt. Doch den Tritt fand Klose im Westen Österreichs nicht.

Und so bilanziert die «Süddeutsche Zeitung» nach Kloses Aus auf dem Land: «Er galt als Trainer, der womöglich zur falschen Zeit mit den falschen Ambitionen an einem zu kleinen Standort etwas erreichen wollte, was sein Kader nicht hergab.»