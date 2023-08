Fussball Kollektive Antworten auf Kollektivstrafen: Fankurven der obersten zwei Ligen kündigen Protestaktion an – so auch der Espenblock Am Sonntag spielen der FC St.Gallen und der FC Luzern zum ersten Mal in dieser Saison gegeneinander. Der Gästesektor bleibt dabei gesperrt. Die Fankurven kündigen dagegen nun eine Protestaktion an.

Die Fankurven der obersten zwei Ligen kündigen für den kommenden Spieltag Protestaktion an – so auch der Espenblock. Bild: Martin Meienberger/freshfocus (24.Mai 2023, Luzern)

Am kommenden Spieltag treffen der FC St.Gallen und der FC Luzern zum ersten Mal in dieser Saison aufeinander. Aufgrund von Kollektivstrafen gegen die Fans sollen alle Begegnungen der beiden Klubs in dieser Saison ohne Gästefans stattfinden – zumindest bleiben die Gästesektoren gesperrt. Wie der Dachverband 1879 am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gibt, bleiben daher aus Protest die Fankurven in allen Stadien der oberen zwei Ligen während den ersten 15 Minuten leer.

Die Aktion sei ein gemeinsames Zeichen der Entschlossenheit in Richtung aller Hardliner bei den Behörden und in der Politik, die seit der Wiedereröffnung der Stadien nach der Pandemie ohne Not die Repressionsschraube anziehen.

Die Fankurven schreibt in der Mitteilung: «Als aktive Fanszene ist uns bewusst, dass uns als mitinvolvierte Partei eine Teilschuld trifft und unser Handeln zur Eskalation in Luzern beigetragen hat. Wir haben deshalb unsere Lehren aus dieser Causa gezogen und möchten uns im Voraus für eure Solidarität während des 15-minütigen Protests bedanken. Setzt mit uns gemeinsam ein Zeichen und zeigt, dass eine kollektive Verurteilung von Fussballfans kein zielführendes Mittel der Konfliktlösung ist.»

Fankurven sehen diesen Weg als Sackgasse

Gegen Ende der letzten Saison kam es nach dem Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC St.Gallen zu wüsten Szenen, als die Luzerner Polizei Auswärtsfans am Fanlokal des FCL vorbeiführte. Es kam zu einer Strassenschlacht mit mehreren Verletzten. Die Folge: Bei den Begegnungen der beiden Klubs sollen in dieser Saison die Gästesektoren gesperrt werden. Der Dachverband 1879 schreibt in der Mitteilung: «Es sind Kollektivstrafen gegen alle Fans der beiden Vereine, ungeachtet dessen, wo sie an jenem Abend überhaupt waren oder was sie tatsächlich taten. Alle werden gleichermassen bestraft.» Dieser Vorgang stelle eine Eskalation der Behörden dar.

Der Dachverband betont, dass der Schweizer Fussball auch wegen der Fankultur mit ihren Choreografien, Gesängen und Rivalitäten ein Erfolgsmodell mit immer höheren Zuschauerzahlen sei. Wenn Hardliner den Umgang mit der Fankultur diktieren wollen, weiche der Dialog dem Befehl, die Repression solle es richten und eine Eskalationsspirale werde in Gang gesetzt. In den Augen der Fankurven führt dieser Weg in eine Sackgasse: «Die Konsequenz ist kurzfristig die Solidarisierung der Fans gegen solche Massnahmen, mittelfristig stets höhere Hürden für den Stadionbesuch und langfristig eine Verödung der Stimmung in den Stadien.»

Gemeinsame Initiative als Zeichen

Die Erfahrungen im Ausland sowie die gemachten Erfahrungen in den vergangenen Jahrzehnten in der Schweiz weisen gemäss Dachverband darauf hin, dass eine Strategie, die auf eine übermässige und kollektive Repression setzt, kein probates Mittel ist, um den überbordenden Momenten der Fankultur zu begegnen. Die gemeinsame Initiative aller Schweizer Fankurven sei ein Zeichen an die Vereine und Liga, dass der etablierte Umgang mit der Fankultur wiederhergestellt beziehungsweise beibehalten und weiterentwickelt werden soll.

Die leeren Kurven seien eine Protestaktion und sollen ein Zeichen in Richtung aller Hardliner sein, dass sie mit ihren repressiven Vorstössen ins Leere laufen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. «Denn sie sind zugleich Ausdruck einer lebendigen und solidarischen Bewegung, die fähig und willens ist, für ihre Anliegen zu kämpfen.»

Unterzeichnet wurde das Communiqé von der Szene Aarau, Canton Baden, Muttenzerkurve Basel, Ostkurve Bern, KOP SUD LAUSANNE, CURVA NORD FC LUGANO 1908, USL (Luzern), Tribune Neuch’, Bierkurve Schaffhausen, Gradin Nord (Sion), Espenblock St. Gallen, Block Süd (Thun), Sektion Nord Vaduz, Sektor D Wil, Bierkurve Winterthur, Zürcher Südkurve, Sektor IV GC Züri. (red.)