Oxford vs Cambridge Nach dem legendären Duell der Elite-Unis: So edel feiern die Schweizer «Boat-Race-Sieger» Nach dem Duell der Elite-Unis feiern die Sieger Roman Röösli und Barnabé Delarze mit Oxford bis tief in die Nacht. Trotz Niederlage dennoch einiges zu feiern gibt es für Simon Schürch von Cambridge.

Roman Röösli (ganz links) und Barnabé Delarze (Mitte mit der Champagnerflasche) feiern den Sieg mit der Universität Oxford. Neil Hall / EPA

Oxford ist wieder die Nummer eins der Elite-Universitäten. Nach drei Triumphen in Serie für Cambridge, ging der Sieg des legendären Ruderrennens «Boat Race» wieder nach Oxford. «Die Freude nach der Durststrecke ist besonders gross», sagt Roman Röösli.

Der Luzerner hat unter anderem mit dem Waadtländer Teamkollegen Barnabé Delarze den Sieg beim Achterboot-Rennen errungen. Die Champagnerdusche für Röösli und Delarze bei der Siegerehrung mit dem Pokal war erst der Anfang eines langen Sonntagabends. Später präsentierten sich die Ruderer im edlen Outfit. In England wird ein solcher Event entsprechend gewürdigt: Smoking, weisses Hemd, passende Fliege.

Ein Dinner stand auf dem Programm, danach gab es in einem gemieteten Nachtclub eine After-Party. «Es waren sehr viele ehemalige Teilnehmer dabei. Die Stimmung war herausragend», erzählt Röösli. Bei dem Abend ging es auch um alte Rituale. Ein Beispiel: Der Assistenztrainer musste aus seinem eigenen Schuh trinken. Daneben wurden wichtige Reden gehalten und die Bedeutung des Triumphes hervorgehoben.

Im edlen Anzug: Der Oxford-Ruder-Achter mit Barnabé Delarze (vorne) und Roman Röösli (links hinten). zvg

Sportlich nicht wie Olympia, aber mit grosser Tradition

Tatsächlich ist das «Boat Race», das es bereits seit 1829 gibt, von grosser Tradition geprägt. Wenn Röösli, der im Sommer ein Olympisches Diplom geholt hat, das mit den Spielen vergleicht, sagt er: «Sportlich ist das Niveau an Olympia zwar höher, aber der emotionale und historische Wert dieses Rennens ist ein ganz anderer.»

Auch die Rivalität zwischen den Teams von Cambridge und Oxford sei auf einem anderen Level, als sich das Röösli gewohnt ist. «Diese Rivalität ist nicht mit dem gewöhnlichen Konkurrenzdenken in Weltcup-Rennen vergleichbar. Da nur zwei Boote dabei sind, gibt es auch nur Sieg oder Niederlage», so Röösli.

Das Teamgefüge bei Oxford sei ein anderes als sonst, sagt Röösli (vorne links). zvg

Ein weiterer Unterschied zu anderen Rennen sei das Teamgefüge. «Das Mannschaftsgefühl ist nochmals ein anderes», erzählt Röösli. Man habe sich vor dem Rennen gemeinsam Filme über das «Boat Race» angeschaut und zudem einige alte Rituale durchgeführt, um sich noch mehr zusammenzuschweissen. Röösli sagt, der Sieg sei für ihn auch auf seine Karriere betrachtet von grosser Bedeutung. «Es war meine einzige Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Darum macht es das noch einmal einmaliger.»

Cambridge mit Schürch festet trotz Niederlage

Sieht ähnlich wie bei Oxford aus: Die Feier der Universität Cambridge. zvg

Trotz Niederlage erlebte auch Simon Schürch einen guten Abend und eine lange Nacht. Der Luzerner feierte mit seiner Universität Cambridge ähnlich fest wie die Kollegen von Oxford. «Wir haben unseren gemeinsamen Weg zelebriert», sagt er. Im Rennen habe er schnell gemerkt, dass es schwierig werden würde, der Gegenwind habe das übrige getan. Das Erlebnis sei aber einmalig: «Die Zuschauer waren so laut, wir hörten unseren Steuermann fast nicht», sagt er lachend. Am Streckenrand an der Themse waren rund 250000 Fans.

Wird jetzt wieder Amateursportler: Simon Schürch (links) zvg

Die Stimmung bei Cambridge war beim anschliessenden Dinner und der Afterparty dennoch gut – auch, weil die Frauen siegten. «Es wurden viele Reden gehalten, die Stimmung war eindrücklich», sagt Schürch, der von einer weiteren Tradition profitierte. Die Ruderer werden von Ehemaligen den ganzen Abend zum Trinken eingeladen. In einem Jahr wird Schürch selber das Portemonnaie zücken müssen. Der Olympiasieger, der eigentlich vom Spitzensport zurückgetreten ist, wird wieder Hobbysportler.