Paralympics Luzerner Rollstuhlsportler Im Medaillen-Modus: Marcel Hug und Manuela Schär begeistern in Tokio Die beiden Luzerner Top-Rollstuhlsportler Marcel Hug und Manuela Schär tragen weiter fleissig zum Schweizer Medaillen-Reigen bei. Hug stellt am Dienstag einen neuen Weltrekord auf und gewinnt zum zweiten Mal Gold, Schär holt bereits ihre dritte Medaille.

Marcel Hug mit dem Weltrekord von 2:29,55 Minuten. Eugene Hoshiko/AP

Marcel Hug sprach von Erleichterung. Der 35-Jährige aus Nottwil bewies nach seinem Triumph über 5000 m seine Klasse auch über 1500 m. Er siegte in der neuen Weltrekordzeit von 2:49,55 Minuten und blieb damit mehr als zwei Sekunden unter der alten Rekordmarke des Kanadiers Brent Lakatos. Gegenüber SRF erklärte Hug unmittelbar nach dem Rennen:

«Spielerisch ist das nicht gewesen, aber schon so, dass es ein richtig gutes Gefühl vermittelt hat.»

Nach dem erfolgreichen Start in die Paralympics von Tokio hatte sich Hug erwartungsfroh an die Startlinie gestellt. Eine weitere Medaille hatte er auf dem Radar. Dass jene mit der «schönsten Farbe» inklusive Weltrekord herausschaute, beschrieb Hug mit einem Wort: «wahnsinnig». Als perfekte Stimulation für die folgenden Rennen und das kräfteraubende Programm sah er das Resultat. «Ich habe bereits geliefert, was folgt ist Zugabe.» Bei zehn Paralympics-Medaillen ist er angelangt, vier davon sind golden.

Unterstützend für diese Zugaben dürfte Hugs Selbstvertrauen sein. Es ist riesig und basiert auf der Topform, erstklassigem Material und einem Erfolgshunger, der erst angeregt scheint und noch längst nicht gesättigt. Den Ruhetag wird der Routinier zu nutzen wissen. «Herunterfahren und neue Kräfte sammeln», lautet seine Devise. Die 800 m von Donnerstag mit dem Vorlauf und dem Final innert etwas mehr als acht Stunden stellen eine veränderte Herausforderung dar. Noch intensiver, noch schneller wird er fahren müssen, um erneut mit den Besten mithalten zu können. Und mit ihnen um die Medaillen zu kämpfen.

Manuela Schär: auf einer neuen Ebene

Manuela Schär (ganz rechts) wird erst auf der Zielgeraden von der Chinesin Zhou (Zweite von rechts) überholt. Thomas Lovelock/EPA

Nach ihrem ersten Paralympic-Gold über 800 m vom Wochenende und Silber über 5000 m wünschte sich auch die Krienserin Manuela Schär eine erfolgreiche Fortsetzung. Im strömenden Regen der Nightsession vom Dienstag wählte die 36-Jährige eine offensive Taktik. Sie übernahm die Führung sofort. «Schliesslich», so sagte sie in der Analyse, «kannst du so nicht nur die Ideallinie fahren, sondern es spritzt dir auch kein Wasser von den Rädern der Konkurrentinnen ins Gesicht.» Schär diktierte das Tempo während 1420 Metern. auf der Zielgeraden musste sie aber erkennen, das die Chinesin Zhou mehr Kräfte freimachen konnte.

Stolz empfand sie trotzdem. Ihr Kommentar: «Auch Silber ist cool.» Noch vor diesen Paralympics war sie auf den Mittel- und Langstrecken noch nie aufs Podest gekommen. Bereits 2004 gewann sie Paralympics-Silber und Bronze– aber im Sprint über 200 m, respektive 100 m. Und nach 200-m-Bronze 2008 folgte eine «Medaillen-Durststrecke» – bis jetzt, bis Tokio. Nach dem 800-m-Vollerfolg sind die Ansprüche verständlicherweise weiter gestiegen.

Während des Rennens von Manuela Schär (vorne) regenete es ununterbrochen. Thomas Lovelock For Ois Handout / EPA

Mit bereits drei Medaillengewinnen sieht die Zwischenbilanz von Manuela Schär «sehr erfreulich» aus. Sie sagt: «Jetzt komme ich in den Genuss eines freien Tages und diesen will ich nutzen zum Geniessen, mich zu sammeln und die Muskeln zu lockern.» Mit Freude blickt sie dem Kommenden entgegen, zuerst dem Rennen über 400 m: «Über die eine Bahnrunde sind mir jüngst die grössten Fortschritte gelungen», weiss sie. Diese will sie auf die Olympia-Bahn zaubern. Und erinnert sei daran, dass sie ursprünglich vom Sprint kommt.

Teil II mit den Marathons

Endgültig erkennen konnten sowohl Hug wie Schär, dass ihre Vorbereitungen zielführend gewesen sind. Aufgrund der ausgefallenen Wettkämpfe und Vergleiche mit der Weltelite befanden sie sich lange im Ungewissen. Solche Gedanken beschäftigen sie indes nicht mehr. Vielmehr gewannen sie die Überzeugung, dass die schwierigen Monate während des Lockdowns, das vergangene Jahr und die Monate in diesem Jahr sich effizient hatten nutzen lassen. Bezogen auf die persönliche Verfassung gilt dies, ebenso aber auch auf die materialtechnischen Errungenschaften. Das weitere Paralympics-Abschneiden wird für weitere Spannung sorgen – und mit dem Marathon am Schluss folgt noch so etwas wie die Königsdisziplin.