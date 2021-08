Paralympics Schweizer Team sieht realistische Chancen auf sechs Medaillen in Tokio Nach den Olympischen Spielen finden in Japan traditionell auch die Paralympischen Wettkämpfe statt. Die Schweizer Delegation ist vom 24. August bis 5. September mit 13 Frauen und 8 Männern am Start.

21 Bilder 21 Bilder Beat Bösch (49) aus Nottwil startet in der Leichtathletik über 100 m und 400 m. PD

Frauenpower hiess es bei Olympia, Frauenpower gilt auch bei den Behindertensportlern. Beinahe zwei Drittel der Schweizer Teilnehmenden sind weiblich. Insgesamt liegt der Frauenanteil bei rund 40 Prozent.

Die enorme Professionalisierung des paralympischen Sports weltweit sorgt für immer mehr und stärkere Konkurrenz und macht Medaillenprognosen sehr schwierig. Die Schweizer Delegationsleitung mit Roger Getzmann an der Spitze sagt, sechs Podestplätze seien eine realistische Vorgabe. In Rio 2016 gewann die Schweiz fünf Medaillen, in London vier Jahre zuvor waren es noch deren 13.

Der sicherste Wert im Schweizer Team bleibt Rollstuhl-Sportler Marcel Hug. Der 35-Jährige mit dem Silberhelm hat in der Leichtathletik vier Chancen, zu reüssieren. In bisher fünf Paralympics-Teilnahmen gewann Hug zweimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze.

Der absolute Routinier im Schweizer Team ist jedoch Heinz Frei. 63 Jahre als ist der Rollstuhl-Sportler aus Oberbipp inzwischen und zum elften Mal an paralympischen Spielen dabei. Er startet mit dem Handbike im Strassenrennen, im Zeitfahren und mit der Team-Staffel.