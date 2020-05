Interview Paralympics-Sieger Lukas Christen: «In der Stille entdeckt man seine Ressourcen» Der mehrfache Paralympics-Sieger Lukas Christen (54) ist heute als Führungs-Coach tätig. Er glaubt, dass die aktuelle Krise auch eine Chance sein kann - und würde gerne mit den heutigen Behindertensportlern tauschen. Exklusiv für Abonnenten

Lukas Christen: Der ehemalige Behindertensportler ist heute Coach und Buchautor. Bild: Pius Amrein (Sempach, 16. März 2020)

Lukas Christen war ein Pionier des Behindertensports in der Schweiz, gewann zahlreiche internationale Titel und war 2000 Schweizer Behindertensportler des Jahres. Heute ist er als Führungscoach sowohl in der Wirtschaft als auch im Sport tätig und hat ein neues Buch verfasst.

In Ihrer Arbeit als Führungscoach begleiten Sie Geschäftsleute, «normale» Arbeitnehmer und auch Sportler durch schwierige Situationen. Haben Sie etwas Vergleichbares wie die aktuelle Krise schon erlebt?

Lukas Christen: In diesem kollektiven Rahmen natürlich nicht. Aber persönliche Lockdowns haben wohl fast alle Menschen schon einmal erlebt: der Tod eines nahestehenden Menschen, eine Scheidung ... Was vielen Menschen vermutlich neu ist: die Angst vor dem eigenen Tod. Damit wird man normalerweise kaum konfrontiert.

Wie begegnet man dieser Krise?

Einerseits geht es in der «realen» Welt darum, Aufträge zu erfüllen, sich darum zu kümmern, dass der Alltag irgendwie läuft. Andererseits haben wir im privaten Leben jetzt die Gelegenheit zur Einkehr. Wir können in Ruhe zu uns kommen. Wer zu sich selber findet, wird automatisch sicherer. Man soll auch mal nichts tun, das ist am Anfang schwierig. Aber in der Stille entdeckt man seine Ressourcen. Viele meiner Kunden erkennen diese Chance, machen ihre Hausaufgaben.

Hausaufgaben?

Sie erkennen, was sie verändern sollten. Zum Beispiel in der Führungsarbeit, in der Partnerschaft. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der darunter litt, wegen dem grauen Haaransatz nicht zum Coiffeur gehen zu können – die Person hat dann selber realisiert, dass sie an ihren Prioritäten arbeiten sollte.

Lukas Christen im 100-m-Lauf der Paralympics in Atlanta 1996. Bild: Eddy Risch/Keystone

Sportler, Coach und Buchautor (ca) Lukas Christen wurde 1985 mit dem FCL Junioren-Schweizer-Meister und träumte von einer Profikarriere. 1987 verlor er bei einem Motorradunfall sein linkes Bein. Neben seinem Wirtschaftsstudium stieg er als Leichtathlet in den Disziplinen 100, 200 m und Weitsprung in den Behindertensport ein. In der Kategorie Oberschenkelamputierte gewann er an den Paralympics 1996 und 2000 insgesamt fünf Mal Gold und ein Mal Silber. Bereits 1992 holte er sich zwei Silbermedaillen, zudem war er mehrfacher Welt- und Europameister. 2005 beendete er seine Karriere. Heute ist Christen als selbstständiger Unternehmensberater, Management-Trainer und Führungscoach tätig und unterrichtet Allgemeinbildung an der Berufsfachschule für Verkehrswegbauer BFS VWB. Kürzlich erschien sein erstes Buch, «Die Unternehmung Mensch».

Die Coronakrise beeinflusst auch Ihre Arbeit als Coach. Schulungen mit physischer Präsenz sind nicht mehr möglich. Wie gehen Sie selber damit um?

Wie in vielen Schulen, arbeiten wir auch in der Privatwirtschaft mit «Fern-Unterricht». Da profitieren wir sehr von der Digitalisierung. Die aktuelle Krise fordert mich auch enorm, aber der Fahrtwind des Lebens hält mich frisch. Es zwingt uns zu Innovationen: Bei Hockeyspielern beispielsweise coache ich nun teilweise gemeinsam mit dem Athletiktrainer. Die Sportler schätzen dieses Novum.

Es ist aber was anderes, ob man sich in einem Bildschirm sieht oder sich direkt gegenübersitzt.

Das zweite hat eine ganz andere Qualität, die uns auch wieder bewusst wird. Ich merke das schon jetzt. Begegnungen – wenn auch mit Sicherheitsabstand – werden intensiver, man freut sich mehr. Ich hoffe, wir alle können das beibehalten.

Rund um das neue Coronavirus gibt es noch viele Unsicherheiten, es gibt relativ wenig gesichertes Wissen. Das sorgt für Ängste. Wie begegnen Sie diesen?

Mit Ernsthaftigkeit und Mitgefühl. Ich habe ein grosses Verständnis für diese Ängste, seien sie wirtschaftlicher oder persönlicher Natur.

Was kann man dagegen tun?

Zuhören, Verständnis zeigen. Eine Lösung kann auch ich nicht immer bieten. Die Endlichkeit der Möglichkeiten wird uns vor Augen geführt. Das müssen wir versuchen zu akzeptieren. Aber Chancen, die wir haben, müssen wir konsequent nutzen.

Die Endlichkeit der Möglichkeiten muss gerade für Sportler schwer zu akzeptieren sein.

Tatsache ist, dass vielleicht drei bis fünf Prozent der Sportler es nach oben geschafft haben. Die anderen sind vielleicht noch auf dem Weg dorthin oder versuchen sich irgendwie über Wasser zu halten. Sie akzeptieren täglich den Wettbewerb. Von dieser Einstellung kann ich viel fürs Wirtschafts-Coaching übernehmen.

An den Paralympics in Sydney verbesserte Lukas Christen seinen eigenen Weltrekord im Weitsprung von 5.43 m auf 5.57 Meter. Bild: Eddy Risch/Keystone (Sydney, 23. Oktober 2000)

Wirtschaft oder Sport – aus welchem Bereich kommen mehr Ihrer Kunden?

Die Wirtschaft kommt klar an erster Stelle. Und das ist – für mich – auch gut so. Deshalb geht mein Buch auch mehr auf diesen Bereich ein.

Weshalb?

Der Markt für Sport-Coaching ist in der Schweiz zu klein und zu volatil. Wer kann sich denn schon ein solches Coaching leisten? Einige wenige Teams in den grossen Sportarten wie Fussball oder Eishockey, daneben ein paar Einzelsportler, speziell aus dem «Premium»-Bereich wie Golf, Tennis, Pferde- oder Motorsport.

Die aktuellen Schwierigkeiten mal ausgeblendet: Wären Sie heute gerne nochmals Paralympics-Teilnehmer?

Unbedingt, ja. Die heutigen technischen Möglichkeiten sind unglaublich, faszinierend.

Höher, weiter, schneller: Ist das in der heutigen Zeit aber überhaupt noch vernünftig?

Spitzensport und Vernunft schliessen sich ja eigentlich aus. Spitzensport ist nie gesund. Der Sportler will immer über seine Grenzen hinaus gehen. Das ist langfristig nicht sinnvoll.

Waren auch Sie in Ihrer Aktivzeit unvernünftig?

Sicher. Aber ich setzte mir gewisse Grenzen. Zum Beispiel sprang ich im Weitsprung immer mit meinem verbliebenen Bein ab, obwohl der Absprung mit der Prothese schon damals mehr Weite versprochen hätte. Aber mir war bewusst, dass die Kräfte, die dann auf meinen Oberschenkel und den ganzen Körper gewirkt hätten, ungleich grösser und auf Dauer nicht aushaltbar gewesen wären. Da habe ich aus Vernunft auf grössere Weiten verzichtet.

Sie haben vor vier Jahren moderne Prothesen getestet, waren nach einem halben Jahr Training vier Zehntelsekunden schneller als bei Ihrem ersten Weltrekord über 100m. Macht das noch Spass, wenn die eigene Leistung hauptsächlich vom Material abhängt?

Das muss man akzeptieren. Und ja, es macht Spass! Diese Prothese zu fühlen, den Schwung, den man damit erhält, das ist ein grossartiges Gefühl. Wenn der andere noch besseres Material hat, dann ist das eben so. Im Motorsport zum Beispiel ist das ja ähnlich.

Die Integration behinderter Sportler in die «normalen» Leichtathletik-Wettkämpfe ist seit Jahren ein Thema. Wie stehen sie dazu?

Ich halte das für falsch, weil die Leistungen nicht sauber vergleichbar sind: Wenn ich mit 50 nach einem halben Jahr Training 100 Meter noch in 14,36 laufen kann, dann müsste doch ein toptrainierter Prothesensportler jedem «normalen» Athleten davonlaufen können. Das ist einerseits unfair – und anderseits zeigt die Tatsache, dass es nicht so ist, dass einige amputierte Behindertensportler eben nicht so gut trainiert sind, wie sie es sein sollten. Die Top-Technik verzerrt das Bild.

Die Paralympics als höchstes der Gefühle für einen Behindertensportler?

Ja! Und ich finde jeder Behindertensportler sollte glücklich darüber sein! Die Ausstrahlung, die die Paralympics heutzutage haben, ist phänomenal! Es gibt weltweit stundenlange Liveübertragungen am TV, das mediale Echo ist enorm gewachsen, die Anerkennung ebenfalls. Andere Randsportarten, bei denen viel mehr Athleten aktiv sind, können davon nur träumen.