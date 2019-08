Passt das neue FCL-Teamgefüge? Nur Müller kann bisher überzeugen

Die Luzerner Mannschaft hat in den ersten fünf Runden noch nicht den Nachweis erbracht, in der Super League bestehen zu können. Dabei spielt der FCL erstmals am nächsten Sonntag mit Meister YB gegen eines der beiden überlegenen Spitzenteams.