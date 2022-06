Reiten Er meistert die höchsten Hindernisse: Paul Estermann ist Seetaler Meister Der KRV Hitzkirchertal verzeichnet 783 Starts an den Pferdesporttagen – und erntet viel Lob.

Paul Estermann aus Hildisrieden gewinnt mit Wallach Larome CH die höchste Prüfung (R/N 130). Bild: Michael Wyss (Hitzkirch, 19. Juni 2022)

Zum Abschluss der Pferdesporttage in Hitzkirch fand am vergangenen Sonntag die höchste Prüfung R/N130 statt. Gesucht wurde die Seetaler Meisterin oder der Seetaler Meister. Der 58-jährige Paul Estermann (Hildisrieden) gewann diese Prüfung mit anschliessendem Stechen auf dem Wallach Larome CH.

«Jeder Sieg ist natürlich schön. Dass ich diese Prüfung mit Larome CH, einem jungen Pferd, gewonnen habe, zeigt mir, dass die Entwicklung stimmt und wir auf dem richtigen Weg sind.»

Auch über Podestplätze freuen durften sich die Seetalerin Giulia Burkard (Hochdorf) und die Rottalerin Marina Grüter (Ruswil).

Florence Zumbühl, die mit Marion Amrhein als OK-Präsidentin amtete, zeigte sich zufrieden mit den insgesamt 783 Starts an den Pferdesporttagen. «Der Anlass des KRV Hitzkirchertal ist beliebt und geniesst in der Region grosses Ansehen», sagte sie. «Während vier Tagen erlebten wir auf unserer Anlage in Hitzkirch Pferdesport vom Feinsten bei hochsommerlichen Temperaturen. Alle Reiterinnen und Reiter kamen auf ihre Kosten, denn wir boten verschiedene Prüfungen an.» Auch der Publikumsaufmarsch war erfreulich. Zumbühl:

«Viele Besucherinnen und Besucher hatten bei uns eine gute Zeit, das Gesellige kam neben dem sportlichen Aspekt sicher nicht zu kurz.»

Ständerat amtet als Speaker

Die Organisatoren erhielten denn auch viel Applaus für die Veranstaltung. «Die Reaktion der Reiterinnen und Reiter war sehr positiv, was uns natürlich zusätzlich motiviert», bilanzierte Zumbühl. Ein Reiter, der einige Lobesworte aussprach, war Dominik Portmann aus Sigigen: «Die Reitanlage bietet eine Topinfrastruktur. Ich fühlte mich in Hitzkirch sehr gut aufgehoben. Ein Waschplatz stand für die Pferde zur Verfügung, die Reithalle mit den angenehmen Temperaturen zum Anreiten war super, auch die Parkmöglichkeiten direkt bei der Anlage schätze ich sehr.»

Verabschiedet wurde am Sonntag Paul Annen, der während vieler Jahre als Jurypräsident für den KRV Hitzkirchertal amtete. Als Speaker stand übrigens der Seetaler Ständerat Damian Müller im Einsatz. Der 37-jährige Ermenseer, der heute in Hitzkirch wohnt, ist seit November 2021 Präsident des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport.