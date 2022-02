Peking 2022 Carlos Mäder scheidet im olympischen Riesenslalom früh aus Für den 43-jährigen Giswil-Ghanaer Carlos Mäder verläuft der Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen nicht ganz nach Wunsch. Das Positive überwiegt dennoch.

Carlos Mäder, kurz vor seiner Abreise nach Peking. Bild: Manuela Jans-Koch

Carlos Mäders Einsatz bei den Olympischen Spielen dauerte nicht sehr lange. Der 43-jährige Obwaldner, der für Ghana – das Land seiner leiblichen Eltern – an den Start ging, schied im Riesenslalom in Yanqing bereits nach wenigen Fahrsekunden im ersten Lauf aus. Wie viele andere Athleten hatte auch Mäder Mühe mit den schwierigen Bedingungen. Am Vortag sei die Piste noch «sehr soft» gewesen, sagte Mäder hinterher. «Doch am Renntag war es von oben bis unten eine Eisbahn, das hat mich beim Fahren überrascht.» Die positiven Emotionen überwogen dennoch. «Ich verspürte eine grosse Freude, dass dieser fünfjährige Weg nun mit der Teilnahme bei den Olympischen Spielen enden konnte.» Bereits die Eröffnungsfeier im Olympiastadion in Peking sei ein grosser Lohn gewesen. «Es war sehr cool, die Fahne für Ghana hochhalten zu können. Ich hoffe, dass ich junge Athleten inspirieren konnte, die mein Projekt nun hoffentlich weiterführen.» Mäder plant noch einen letzten Einsatz bei einem Grossanlass. Er will bei der Ski-WM 2023 in Courchevel teilnehmen.

Einem anderen Athleten aus der Zentralschweiz lief es etwas besser: Andrej Drukarov (22), der in Andermatt aufgewachsen ist und für Litauen startet, qualifizierte sich mit dem achtbaren 20. Platz für den 2. Lauf. Dort stürzte er nach rund 20 Fahrsekunden und schied aus.