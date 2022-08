Pfiat di Seh ich dich im Fahnenmeer Die tägliche Kolumne von den European Championships in München handelt vom Sportlerleben am grössten Multisportanlass Europas neben Medaillen und Rekorden. Rainer Sommerhalder Drucken Teilen

Die Fahnen werden jedes Jahr grösser. Und überhaupt: die Flaggen von Dänemark und der Schweiz wurden bei offiziellen Veranstaltungen auch schon verwechselt. Leonhard Simon / EPA

Wer im Sport Erfolg hat, zeigt seit kurzem zwingend Flagge. Was da in München während elf Tagen alles mit der Landesfahne über die Schultern gehängt in den Stadien auf und ab flanierte! Gefühlte 90 Prozent der Bilder über den Anlass in den europäischen Medien zeigten eine Athletin oder einen Athleten eingehüllt in die Landesfarben.

Die Standarte gehört inzwischen auf die Schultern eines erfolgreichen Sportlers wie an das Auto eines Regierungschefs. Aber muss diese Form von Patriotismus wirklich sein? Vollführen all die Athletinnen und Athleten diese Zeremonie, weil sie ihrem Land auf ewig dankbar sind? Oder schlicht, weil es mittlerweile zum guten Ton gehört?

Erfolgreiche Leistungssportlerinnen und Leistungssportler betonen immer wieder: sie wetteifern im Rennen vor allem für sich selbst. Im Interview gebührt der Dank dann oft noch dem Trainer oder der Familie, die stets hinter einem stand. Aber dem Staat?

Wieso also den Jubel im Ziel nicht neu denken. Die Ehrenrunde mit dem Trainingsplan oder der Ahnengalerie auf den Schultern – über das Gemeindewappen kann man von mir aus diskutieren - und danach ab zur Siegerehrung. Dort wird die Landesflagge seit je her gehisst.