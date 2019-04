Playoff-Auftakt: Ein missglücktes Gastspiel für St.Otmar in Bern

St. Otmars NLA-Handballer im ersten Playoff-Spiel auf dem Prüfstand

Am Dienstag spielt St. Otmar in der ersten Runde der Playoff-Viertelfinals auswärts gegen den BSV Bern. Zum Weiterkommen sind drei Siege notwendig. Die zweite Partie findet am Donnerstag in St. Gallen statt.