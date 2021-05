Playoff-Final Auf Meisterkurs: Das «Nervenspiel» geht an den LK Zug Die Zuger Handballerinnen gewinnen das erste Playoff-Finalspiel gegen Brühl nach Verlängerung mit 30:29.

Die Erlösung für die Zugerinnen nach Ablauf der spannenden Verlängerung. Alexander Wagner/Winterthur, 18. Mai 2021)

Was war denn das für ein Start in den Playoff-Final. Die erste Partie der Best-of-5-Serie zwischen dem LC Brühl und dem LK Zug enthielt so ziemlich alles, was man sich in dieser Phase der Meisterschaft erhofft. Mehrere Wendungen, Hochs und Tiefs auf beiden Seiten, Kampf, Leidenschaft und Hochspannung bis zum Schluss – die beiden besten Handballteams der Schweiz liessen am Dienstag in der Axa-Arena in Winterthur keine Wünsche offen.

Dass der LKZ am Ende nach Verlängerung mit 30:29 obenaus schwang, machte das Geschehen aus Zentralschweizer Sicht perfekt. «Es war ein Nervenspiel», sagte Trainer Christoph Sahli nach Spielschluss und stolz fügte er an:

«Einmal mehr ziehe ich vor meinem Team den Hut.»

70 Minuten dauerte es also, das Duell mit den St. Gallerinnen, zweimal fünf Minuten dauert im Handball die erste Overtime. Dabei hatte der LKZ Glück, dass er es überhaupt so weit geschafft hatte, denn: Martina Pavic, die brillante Kreisläuferin des LC Brühl, traf in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit den Pfosten, 25:25 stand es nach 60 Minuten.

Zug verliert vorübergehend den Faden

Damit waren die Zugerinnen gut bedient, auch weil sie in der zweiten Halbzeit vorübergehend den Faden verloren hatten. Zur Pause lagen sie noch mit 15:14 vorne, mit Blick auf den Spielverlauf eher zu knapp. Nach dem Seitenwechsel häuften sich aber die Probleme, und zwar vorne wie hinten. Der Positionsangriff fand gegen die harte und solidarische Abwehr von Brühl kaum mehr ein effektives Mittel. Und in der Abwehr fehlte der Zugriff – entweder entwischte Pavic am Kreis oder die Rückraumspielerinnen fanden bei ihren Abschlussversuchen kaum Gegenwehr vor. «Wir haben die Abstimmung nicht gefunden», stellte Sahli fest. Symptomatisch hierfür war das Tor von Kinga Gutkowska, die den Ball über den halben Platz prellend vorwärts treiben konnte, sich plötzlich alleine vor Zugs Gehäuse wiederfand, ein Tor warf und auch noch eine Zweiminutenstrafe herausholte. Aus einer 20:19-Führung wurde so bis zur 55. Minute ein 22:25-Rückstand, der LKZ schien auf verlorenem Posten.

Dann aber machten sich die Umstellungen von Sahli bezahlt. Laura Baumann war in den Innenblock gerückt, Ria Estermann wechselte auf der Zweier-Position die Seite und auch Svenja Spieler bekam vermehrt Spielzeit. «Diese drei Spielerinnen setzten neue Energien frei und stachelten damit auch die anderen an», so Sahli. Auf einmal griffen die Zahnräder in der Zuger Defensive wieder ineinander, die Störarbeit zeigte Wirkung und so kam das Team auch wieder zu seinem berüchtigten Tempospiel. Dass der 25:25-Ausgleichstreffer 58 Sekunden vor der vermeintlichen Schlusssirene Svenja Spieler gelang, verdient dabei besondere Erwähnung. In ihrer ersten SPL1-Saison übernahm die 20-Jährige viel Verantwortung, vier Tore erzielte sie insgesamt als Rechtshänderin im rechten Aufbau und auch in der Abwehr griff sie herzhaft zu.

Grosse Show von Charlotte Kähr

Am Ende verdiente sich der LKZ den Sieg dank starker Moral, einer ausgewogenen Teamleistung und der Ausnahmekönnerin Charlotte Kähr, die ihr Team mit elf Toren zum ersten Schritt Richtung Meistertitel führte. «Mental ist es für uns unglaublich wichtig, diesen ersten Sieg über grosse Schwierigkeiten zu holen», erklärte Sahli. Weiter geht es am Freitag (20.30 Uhr, live auf SRF info) mit Spiel zwei.