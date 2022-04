Playoff-Final Zug bezwingt sogar den «Festtags-ZSC» –und erzwingt Spiel sechs Die ZSC Lions hatten eine Hand schon am Meisterpokal. Aber die Zuger haben in einer der dramatischsten Partien der Playoff-Finalgeschichte den Sieg erduldet, erkämpft, erlitten. Sie besiegen die Zürcher mit 4:1. Fortsetzung am Freitag im Hallenstadion. Wieder mit der gleichen Ausgangslage: Der ZSC wird bei einem Sieg Meister.

Der Zuger Dario Simion trifft an diesem Abend gleich drei Mal, hier jubelt er nach seinem Tor zum 2:1. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Was für ein Drama. Es gibt einen «Werktags-ZSC». Das ist der ZSC, der das Eishockey «arbeitet». Die Zürcher sind dann zähe, leidenschaftliche, mutige Kämpfer. Keine Künstler. Es gibt aber auch den «Sonntags-ZSC». Das ist der ZSC, der das Eishockey spielt, zelebriert. Die Zürcher sind dann Künstler. Kreativ, unberechenbar und elegant. Keine Arbeiter. Und es gibt Tage, an denen wir den «Sonntag-ZSC» und den «Werktags-ZSC» am gleichen Tag sehen. Das ist dann der «Festtags-ZSC». Diese Tage sind sehr, sehr selten. Sie kommen lediglich alle paar Jahre vor. Es sind die Tage, an denen der ZSC auswärts Meister wird. Wie 2001 in Lugano in der Verlängerung des 7. Spiels. Oder 2012 in Bern und 2018 im 7. Spiel in Lugano.

Jetzt ist es zwar erst die Finalpartie Nummer 5. Aber sie hat die Dramatik und Intensität eines siebten Spiels.

ZSC Lions überstehen zunächst heikle Momente

Gestern war auch so ein Tag, an dem wir den «Werktags-ZCS» und den «Sonntags-ZSC» im gleichen Spiel gesehen haben. Und wieder bahnt sich ein meisterlicher Triumph auf dem Eis des Gegners an. Der «Werktags-ZSC» übersteht einen Fünfminuten-Ausschluss von Marco Pedretti. Zum Drama gehört, dass es ein unglücklicher Zusammenstoss zwischen dem rauen ZSC-Stürmer und Zugs Reto Suri ist. Kein Foul. Aber der Zusammenprall ist so wuchtig, der Zuger bleibt liegen und kehrt nicht mehr zurück.

Den Schiedsrichtern bleibt gar nichts anderes als der Restausschluss. Und im Laufe dieses Fünfminuten-Powerplays kommt noch ein Zweiminuten-Ausschluss obendrauf. Der «Werkstags-ZSC» übersteht diesen heiklen Moment. Kämpfend, taumelnd und mit letzter Anstrengung. Und dann, fast bei «Halbzeit» (31. Minute) der Sonntags-Moment: Denis Malgin, zurzeit wohl der spektakulärste Einzelspieler der Liga, tanzt und erwischt Leonardo Genoni zum 1:0. Sein dritter Treffer im Final.

Fluch des ersten Tors geht weiter

In diesem Augenblick öffnet sich die meisterliche Himmelstüre für die Zürcher. Denn jetzt haben sie alle erdenklichen Vorteile auf ihrer Seite. Noch dauert es fast ein halbes Spiel. Im Eishockey auch eine halbe Ewigkeit. Und doch ist der vierte Sieg in diesem Final, der Meistertitel schon fast – aber eben nur fast - zum Greifen nahe. Wer fünf Minuten mit einem Mann weniger (und davon sogar zwei Minuten mit zwei Mann weniger) diesem EV Zug widerstanden hat, der müsste es doch schaffen, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Oder?

Gegen jeden anderen Gegner als diesen EV Zug hätte sich dieses Tor zum meisterlichen Himmel tatsächlich nicht mehr geschlossen. Aber über diesem 1:0 lastet auch ein seltsamer Fluch. In diesem Final hat in allen vorherigen vier Partien die Mannschaft das Spiel verloren, die das 1:0 erzielt hat. Und tatsächlich: Die Zuger kehren noch vor der Pause zurück und gleichen durch Dario Simion aus (38.). Der Fluch des ersten Treffers wird die ZSC Lions treffen – so wie zuvor in diesem Final dreimal den EV Zug.

Beide Teams mit Mühe im Überzahlspiel

Die Frage ist, warum die Zuger so lange gebraucht haben, um Jakub Kovar und seine ZSC Lions endlich zu überwinden. Die Erklärung ist recht einfach. Wir müssen wieder etwas weit ausholen: Wir haben gelernt, dass der schmale, steinige Weg ins Glück führt. Und nicht die breite, bequeme Autobahn. Das Eis ist für die Zuger zu breit. Sie haben zu viel Raum um ihre spielerische Herrlichkeit auszubreiten. Es ist ein stürmisches Drehen und Wenden. Aber eben zu oft vom Tor weg nach aussen. Statt nach innen, direkt auf Jakub Kovar.

Mannschaften mit viel Talent und gut eingespielten Automatismen neigen oft dazu, ihr Spiel in der gegnerischen Zone auszufächern, statt zu verengen. Das ist mit ein Grund, warum die Zuger in diesen Playoffs das statistisch schwächste Powerplay haben. Obwohl sie das Talent für das beste Überzahlspiel hätten. Aber auch die ZSC Lions – sie kommen erst im Schlussdrittel zu zwei Powerplays – werden ihre Chancen im Überzahlspiel nicht nützen. Sie hatten bei dieser Gelegenheit das vielleicht titelbringende 2:1 auf dem Stock (Pfostenschuss von Justin Sigrist in der 45. Minute).

Drama oder Feier zum Hallenstadion-Abschied?

Dario Simion, in diesem Final der geradlinigste, abschlussstärkste, wuchtigste Powerstürmer, entscheidet das Drama. Er trifft nach dem 1:1 auch zum 2:1 und wird dann seinen persönlichen Schlusspunkt mit seinem dritten Treffer ins leere Tor setzen. Und nun am Freitag Spiel 6 im Hallenstadion. Es ist in jedem Fall das letzte Eishockeyspiel in der Geschichte des Hallenstadions. Es wird entweder mit einem weiteren Drama für die ZSC Lions oder mit einer Meisterfeier enden. So wie sich das die Geister des Hallenstadions wünschen. Sie waren schon oft boshaft. Aber vielleicht sind sie ja zum Abschied versöhnlich gestimmt.