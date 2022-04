Playoff-Viertelfinal «Wir werden ein absolutes Feuerwerk zünden»: So kämpft der HCKL gegen das Playoff-out Die Krienser stemmen sich nach der Freistellung von Trainer Goran Perkovac gegen das Playoff-out. Für vier Spieler könnte es das letzte Spiel für den HC Kriens Luzern werden.

HCKL-Spieler Janus Lapajne (mit Ball) wird nach der Saison zum RTV Basel wechseln. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Wenn der HC Kriens-Luzern am Donnerstag bei Wacker Thun den dritten Playoff-Viertelfinal bestreitet (19.30 Uhr, Lachen), kämpft er gegen das vorzeitige Saisonende. Die ersten beiden Partien der Best-of-5-Serie gingen verloren, eine weitere Niederlage wäre eine zu viel. Für vier Akteure wird es im Misserfolgsfall das letzte Spiel im Krienser Dress sein, der Trainer ist bereits weg. Der Verein verzichtete am letzten Sonntag in der vollen Maihofhalle auf die potenziell letzte Gelegenheit für eine gebührende Verabschiedung von:

Hleb Harbuz

Der linke Aufbauer stand dreieinhalb Jahre in Kriens unter Vertrag, ab nächster Saison läuft er für GC Amicitia Zürich auf. 2019/20 war er Topscorer und MVP der NLA. Seither hat er zunehmend an Einfluss verloren, in den aktuellen Playoffs erzielte er erst ein Tor, sass lange draussen. Viel zu selten stellt er seine Wurfkraft unter Beweis, auch die Sicherheit bei Penaltys verlor er. «Auf der Bank kann ich keine Tore machen», sagt der 28-jährige Weissrusse.

«Nun geht es darum, alle Probleme zu vergessen, Leistung zu bringen und die letzte Chance zu nutzen.»

Janus Lapajne

Der Spielmacher leitete zwei Jahre lang die Angriffe der Krienser. Seine 1:1-Situationen sind eine Waffe, schaffen Überzahlsituationen, seine Abschlüsse haben Schmackes. «Ich bin ein besserer Profi als früher», befindet Lapajne. Allerdings tut er sich mitunter schwer, seine Nebenleute im Rückraum in Szene zu setzen.

«Auch wegen mir haben wir Spiele verloren, ich habe aber immer alles gegeben.»

Nächste Saison spielt der 27-jährige Slowene beim RTV Basel, möchte diesen in die Top 6 führen.

Domen Sikosek Pelko

Der Kreisläufer kam im letzten Sommer als Blitztransfer, war nicht fit und brauchte Zeit, um in seine Rolle zu finden. Zuletzt wurde er vornehmlich in der Offensive eingesetzt, kam besser in Fahrt. «In der zweiten Saisonhälfte fühle ich mich wirklich gut», sagt der 24-jährige Slowene und betont: «Das bin ich!» Über die öffentliche Kritik des Vereins ist er nicht glücklich, «die eigenen Spieler sollten mehr geschützt werden». Wohin er geht, ist offen:

«Ich werde die Schweiz verlassen. Ich möchte wieder in einem professionellen und nicht halbprofessionellen Klub spielen.»

Kayoum Eicher

Der zweite Goalie steht seit vier Saisons im Kader, davor war er Junior bei der SG Pilatus. In der laufenden Spielzeit kam er kaum zum Einsatz, erhielt von Perkovac kein Vertrauen. «Mir hat die Zeit in Kriens sehr viel fürs Leben gegeben. In dieser Saison war ich aber mit vielen Entscheidungen unzufrieden», erklärt der 23-Jährige. Die Handballschuhe wird er für ein Jahr an den Nagel hängen und mit seiner Freundin in Mexiko und Südamerika auf Reisen gehen. «Ich möchte Distanz gewinnen. Was danach ist, werden wir sehen.» Vorerst steht die Partie in Thun im Fokus. Eicher verspricht:

«Es wird ein gutes Spiel, wir werden ein absolutes Feuerwerk zünden.»

Goran Perkovac

Im März verkündete der HCKL die Trennung auf Ende Saison, obwohl der Vertrag mit dem Cheftrainer bis 2024 datiert war. Am letzten Dienstag erfolgte die sofortige Freistellung. Es scheint, als ob langwierige Probleme zwischen Trainer und Mannschaft das Fass zum Überlaufen brachten. Perkovac (59) coachte das Team seit 2018. Er vermittelte ihm Professionalität und Kampfgeist, führte es 2021 in den Cupfinal, konnte es spielerisch, taktisch und mental jedoch nicht mehr weiterentwickeln.