Fussball 5:0-Sieg über den FC Luzern U21: Plötzlich fallen die Schötzer Treffer Schötz besiegt im 1.-Liga-Derby den FCL U21 mit 5:0 (4:0). Patrik Gjidoda ist mit vier Toren der Alleinunterhalter.

Der Schötzer Mittelfeldspieler Lars Schmid bringt den Luzerner Alejandro Willimann unsanft zu Fall.

Die Spieler hätten sich in der vergangenen Woche nach der 0:6-Niederlage in Höngg reflektieren und ihre eigene Leistung hinterfragen müssen. Mit dieser Aufgabe packte Schötz-Trainer Roger Felber seine Mannschaft beim Ehrgeiz, die gemachten Fehler und die lasche Einstellung, speziell in der zweiten Halbzeit, zu verinnerlichen. Die Hinterländer hatten den Weckruf verstanden, gingen gegen den U21-Nachwuchs des FC Luzern auf dem holprigen Geläuf auf Wissenhusen von Beginn aggressiv und konzentriert zur Sache. Zudem bewies Felber mit der Umstellung, Silvan Winiger neben Sandro Fischer als Innenverteidiger auflaufen zu lassen und den zweikampfstarken Manuel Roth ins defensive Mittelfeld zu beordern, ein feines Händchen. Damit gewann die Schötzer Defensive an Stabilität und Aggressivität.

Der Erfolg liess auch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 5. Minute schoss Edi Nikmengjaj den FCS nach einem Abwehrfehler 1:0 in Front. Dann folgte der grosse Auftritt von Patrik Gjidoda. Innert 18 Minuten schraubte der 26-Jährige das Skore auf 4:0. Erst verwertete er einen Zuckerpass von Schmid zum 2:0 (9.), profitierte dann beim 3:0 (18.) von einem Missverständnis zwischen dem Torhüter und einem Verteidiger. Und mit einem Lob aus über 30 Metern machte er den klassischen Hattrick (27.) perfekt. Hätte Gjidoda in der 15. Minute alleine vor Torhüter ebenfalls reüssiert, er hätte seinen Rekord aus dem Frühjahr 2014 gar um zwei Minuten unterboten. Auch damals hiess der Gegner FCL U21, auch damals schoss er einen klassischen Hattrick, brauchte dazu aber lediglich elf Minuten. Und auch damals ging Schötz als Sieger (3:2) vom Platz.

«Wir haben dem FC Schötz das Toreschiessen einfach gemacht»,

kommentierte FCL-Trainer Sandro Chieffo die Startphase seines Teams, «wir hätten nach 27 Minuten zusammenpacken und nach Hause reisen können. Meine Jungs verhielten sich zu naiv, sie gingen zu wenig hart in die Zweikämpfe und waren mental nicht auf der Höhe.»

Vor dem Spiel war Gjidoda noch torlos

Wer nach dem 4:0 glaubte, Schötz halte die Pace hoch, sah sich getäuscht. Die Luzerner Hinterländer fielen zurück ins alte Muster, standen vielfach tief an der Strafraumgrenze, überliessen so den spielstarken Luzernern das Spieldiktat. Doch ausser einem Schuss von Bieri an den Aussenpfosten (25.) und einigen knackigen Distanzschüssen von Ardon Jashari, dem besten Luzerner Akteur, liessen die Angriffsbemühungen des FCL-Nachwuchses zu wünschen übrig. Zurück bleiben bei Sandro Chieffo «einige graue Haare mehr» und die Erkenntnis, dass «der jungen FCL-Truppe in solchen Spielen noch die mangelnde Wettkampfreife abgeht».

Den Schlusspunkt unter die einseitige, unterhaltsame Partie setzte Patrik Gjidoda, wer denn sonst, mit dem 5:0 (52.). Diese vier Treffer wecken beim zweifachen Familienvater Erinnerungen. In der Saison 2013/2014, beim ersten FCS-Engagement, hatte er beim 5:0-Heimsieg über Thun U21 ebenfalls vier Treffer erzielt. Doch am Samstag stand Gjiododa im Fokus einiger Kritiker, hatte er doch in den ersten fünf Saisonpartien noch nie getroffen, aber einige hochkarätige Topchancen versiebt.

«Das stachelte meinen Ehrgeiz zusätzlich an, setzte mich aber nicht unter Druck. Ich spürte das Vertrauen des Trainers, freute mich einfach auf das Spiel»,

so der vierfache Torschütze.

Schötzer werben um verletzten Burim Kukeli

Zaungast war Burim Kukeli, der 2008 vom FC Schötz zum FC Luzern gewechselt und so seine Super-League-Karriere lanciert hatte. «Das Pressing der Schötzer in den ersten 30 Minuten war beeindruckend», resümierte der 37-Jährige, der sich derzeit von einer Meniskus-Operation erholt. Es ist kein Geheimnis, dass die FCS-Verantwortlichen eine Rückkehr des ehemaligen albanischen Nationalspielers positiv gegenüberstehen. Kukeli lässt sich aber nicht in die Karten blicken: «Erstmals muss ich vollständig gesund werden, erst dann entscheide ich über meine weitere Zukunft.»

Die nahe Zukunft des FCS heisst Delémont. Im Jura wollen die Luzerner die Auswärtsbilanz mit drei Niederlagen und 0:9-Toren aufpolieren. Doch so einladend wie gegen den FCL U21 wird Patrik Gjidoda und dem FCS das Toreschiessen im Jura kaum gemacht werden …