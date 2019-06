Formel E: Plötzlich steht Bern unter Strom Rund 100 000 Zuschauer kommen zum E-Prix in Bern. Lokalmatador Sébastien Buemi rast aufs Podest – und Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause kommt nicht aus dem Schwärmen heraus. Sébastian Lavoyer, Bern

Die Rennwagen waren ein beliebtes Fotosujet. (Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 22. Juni 2019))

Die Spannung war gross in Bern. Das Formel-E-Rennen, das erste Rundrennen nach 65 Jahren in der Bundesstadt, hat niemanden kaltgelassen. Im Vorfeld der Veranstaltung hagelte es Kritik von allen Seiten für die Veranstalter. Vom Motorsportverband, von der Stadt, von der lokalen Bevölkerung. Die Formel E begeisterte, sie frustrierte. Zu Tausenden strömten am Samstag die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die untere Altstadt, das E-Village, wo Sponsoren ihre Gefährte und Errungenschaften präsentieren. Sie spazierten den Aargauerstalden hoch – entlang der Rennstrecke, wo man die Boliden vorbeirauschen hört, auf grossen Leinwänden das Rennen verfolgen kann. Der Weg führte bis in den Rosengarten, die Familienzone mit Blick über Bern und mit Glück auf die Rennwagen. Junge und alte Menschen, Familien mit Kindern, Touristinnen und Anwohner waren gekommen. Bern im Bann der E-Boliden.

Das Rennen war dann eher mässig spannend. Mit dem ­Qualifying stand eigentlich das Podest schon fest. Zum Glück für Sébastien Buemi. Er hatte in den morgendlichen Trainings keine anständige Runde hingekriegt. Im Qualifying aber schaffte er es doch noch auf den dritten Platz.

Das Rennen wird zur Zitterpartie

«Ich hatte am Morgen kein Vertrauen ins Auto», sagte Buemi nach dem Rennen. Der Romand hatte seinen Podestplatz ins Trockene gebracht, das heisst ins Ziel gefahren. Denn tatsächlich ­begann es kurz vor Rennende zu regnen, die Strecke wurde rutschig, das Rennen zur Zitterpartie. «Ich bin froh, dass ich keine Fehler gemacht habe. Die Strecke war sehr herausfordernd mit vielen Schlägen. Leider war es fast ein bisschen eng, man konnte kaum überholen», so Buemi. Wie eng die Strecke ist, zeigte sich gleich nach dem Start bei der ersten Schikane. Nur die ersten drei Fahrer kamen einigermassen reibungslos durch, dann erfolgte eine Massenkarambolage. Rote Flagge, Rennunterbruch. Rund 45 Minuten Pause. Für Veranstalter Pascal Derron eine hektische Phase. «Aber für die Stadt Bern war das natürlich nicht schlecht, während dieser Zeit sind wunderschöne Bilder aus Bern in die Welt hinausgegangen», sagte Derron.

Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Event die Stadt spaltete. Nirgendwo sonst stiess die Formel E auf so grossen Widerstand wie in Bern. Eine ­bewilligte Velodemonstration rollte am Donnerstagabend über den Rennkurs. Die unerwünschten Nebenwirkungen: zerrissene Werbebanner, zerschnittene ­Kabel – ein Schaden von rund 400 000 Franken. «Wir haben es noch nie erlebt, dass Demonstranten die Rennpiste beschädigen und Material von Sponsoren zerstören wie in Bern», sagte Alberto Longo, Mitgründer der Formel E, gegenüber der «Berner Zeitung». Das Gewerbe in der unteren Altstadt klagte über die Fanmeile der Sponsoren, genannt E-Village, und über die ausbleibenden Kunden.

Fast keine freien Hotelzimmer mehr

Die Gespaltenheit in Person war Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause. Am Tag vor dem Event kritisierte er im «Bund» den Veranstalter, sprach von Fehlern, die passiert seien, von erheblichen Problemen. Obwohl anders ausgemacht, soll es zu Nachtarbeiten gekommen sein, der öffentliche Verkehr musste einen Tag früher als vereinbart eingestellt werden. Am Renntag zeigte sich Nause aber auf Anfrage unserer Zeitung begeistert, er sagte: «Die Stimmung in der unteren Altstadt ist grandios. Es hat hier wahnsinnig viele Familien. Wir hatten Wetterglück. Alles ist sehr relaxt. Das ist ein Event der Superlative. Ich kann nur ein positives Fazit ziehen.»

Auch die Berner Tourismusbranche freut sich. Noch gibt es keine definitiven Zahlen, aber Corina Gilgen, Präsidentin des regionalen Hotellerie-Verbandes, sagte: «Die 2000 Hotelzimmer in Bern sind zu 95 bis 98 Prozent ausgelastet. Normalerweise haben wir an einem Juni-Wochenende eine Auslastung von 60 bis 70 Prozent.» Zudem können bei hoher Nachfrage höhere Preise verlangt werden, die Gäste kaufen ein und essen in der Gegend. «Solche Anlässe haben eine Ausstrahlung in die ganze Welt», sagte Gilgen. Bis zu 30 Millionen Menschen verfolgen die Formel-E-Rennen am TV. Die Bilder aus Bern sind beste Werbung für die Stadt.

Politiker wollen Anlass in Ruhe auswerten

Der Podestplatz von Buemi im Heimrennen, die wunderschönen Bilder in die weite Welt hinaus, über 100 000 Zuschauer, viele davon begeistert – eigentlich tönt das wunderbar. Und doch scheint es unwahrscheinlich, dass die Formel E zurückkehrt nach Bern. Die Stadtparlamentarier wollen erst einmal in Ruhe auswerten, dann Bilanz ziehen. Veranstalter Derron wich der Frage aus und sprach darüber, dass man mit der Formel E ein neues Thema zur Debatte gebracht habe: die Nachhaltigkeit von Grossanlässen. Ein Ja zu Bern gibt es von ihm nicht. Dagegen ist er felsenfest überzeugt, dass auch nächstes Jahr in der Schweiz Formel E gefahren wird. In Zürich. Noch steht die Bewilligung der Stadt aus. Die Spannung bleibt also erhalten.