Podcast Tribünengeflüster Breel Embolo und sein Gang vor das Gericht: «Er ist einfach richtig schlecht beraten» Breel Embolo ist wegen mehrfacher Drohung angeklagt. Ist das Bild des bescheidenen jungen Fussballers, das die Öffentlichkeit bisher über ihn gezeichnet hat, falsch? Die Debatte jetzt im Podcast.

Breel Embolo muss sich vor Gericht verantworten. Bild: Imago

Breel Embolo war in der Schweizer Nationalmannschaft der grosse Liebling. Jetzt ist er wegen mehrfacher Drohung angeklagt. Auch zuvor hat er schon mehrfach für negative Schlagzeilen gesorgt. Wie beeinflussen solche negativen News seine Karriere? Und was macht dies mit seiner Beliebtheit in der Schweiz? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren Simon Häring und François Schmid-Bechtel.

