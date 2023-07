Podcast Tribünengeflüster «Ein Knatsch kann auch gute Folgen haben» - So stehen die Chancen vom FCB, FCL und FCSG vor dem Saisonstart Am Wochenende steigt die Super League in ihre neue Spielzeit. In einer Spezialfolge des «Podcasts Tribünengeflüster» mit fünf Fussballreportern werden insbesondere die Aussichten des FC Basel, des FC St. Gallen und des FC Luzern beleuchtet.

Zeki Amdouni (links) steht beim FC Basel vor dem Absprung, daneben kämpft der FC-Luzern-Spieler Martin Frydek um den Ball. Bild: Urs Flueeler / Keystone

Die Super League startet am Wochenende in die neue Saison. Nach der Modusänderung kämpfen zwölf statt wie bisher zehn Teams um den Meistertitel. In einer Spezialfolge zum Saisonstart widmen wir uns folgenden Fragen: Kann der FC Basel wieder an die guten alten Zeiten anknüpfen? Kann der FC Luzern endlich europäisch für Furore sorgen? Und kann Peter Zeidler trotz Knatsch mit seinem FC St. Gallen sportlichen Erfolg feiern? Hören Sie jetzt die Spezialfolge zum Saisonstart.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller diskutieren folgende vier Gäste: Christian Brägger, Berichterstatter über den FC St. Gallen beim St. Galler Tagblatt

Daniel Wyrsch, Berichterstatter über den FC Luzern bei der Luzerner Zeitung

Jakob Weber, Berichterstatter über den FC Basel bei der BZ Basel

François Schmid-Bechtel, Sportchef der Zentralredaktion von CH Media

Tribünengeflüster Folge 60 Super League – Start mit Umbruch beim FCB, Aufbruch beim FCL und Knatsch beim FCSG Die Super League startet in die neue Saison. Nach der Modusänderung kämpfen zwölf statt wie bisher zehn Teams um den Meistertitel. Kann der FC Basel wieder an die guten alten Zeiten anknüpfen? Kann der FC Luzern endlich europäisch für Furore sorgen? Und kann Peter Zeidler trotz Knatsch mit seinem FC St. Gallen sportlichen Erfolg feiern? Die Spezialfolge zum Saisonstart. Hören