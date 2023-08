Am Wochenende beginnt in Deutschland und Italien die Fussball-Saison. Nati-Torhüter Yann Sommer hat von Bayern München zu Inter Mailand gewechselt. Was bedeutet dieser Transfer für ihn und die Hierarchie im Nationalteam? Ist Sommer der nächsten grossen Herausforderung gewachsen? Und findet sein Ex-Verein Bayern München dank Harry Kane aus der Krise?