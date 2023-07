Podcast Tribünengeflüster «Nati-Trainerin Inka Grings macht sich schon jetzt angreifbar» – sind die Schweizerinnen bereit für die WM? Die Schweizer Fussballerinnen sind auf dem Weg nach Neuseeland an die Weltmeisterschaft. Die Testresultate lösen aber noch keine Euphorie aus. Wie sehen die Chancen der Schweiz aus? Die Debatte dazu gibt es jetzt im Podcast.

Inka Grings (links) im Gespräch mit Ramona Bachmann. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland steht vor der Tür. Auch dabei: die Schweizerinnen. Eigentlich sollte der Nati-Motor bereits auf Hochtouren laufen und zumindest richtig in Fahrt sein. Aber die letzten Auftritte waren wenig vielversprechend. Was läuft schief und kommen die Spielerinnen noch rechtzeitig in Fahrt? Im Tribünengeflüster gibt es Antworten.

Bei Moderator Gabriel Vilares diskutieren die beiden Experten Aya Baalbaki und Raphael Gutzwiller.

