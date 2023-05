Podcast Tribünengeflüster Kann der FC Basel den grössten Erfolg aller Zeiten schaffen? «Ein Schweizer Europacupsieg wäre für immer einmalig!» Der FC Basel hat sich eine gute Ausgangslage erschaffen, in den Final der Conference League einzuziehen. Wie ist ein solche Erfolg historisch einzuschätzen? Und wie gross ist eigentlich der Unterschied zur Königsklasse? Die Debatte jetzt im Podcast.

Die beiden Basel-Spieler Zeki Amdouni und Dan Ndoye jubeln nach dem Sieg im Halbfinal-Hinspiel. Marco Bucco/ / AP

Der FC Basel ist auf einem guten Weg in das Final der Conference-League einzuziehen. Klappt es vielleicht sogar mit dem ersten europäischen Titel eines Schweizer Teams? Wie gross ist der Erfolg des FC Basel in dieser Saison einzuschätzen? Wie gut ist die Conference League wirklich? Und wer setzt sich eigentlich in der Champions League durch? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.

Bei Moderator Raphael Gutzwiller debattieren die beiden Fussball-Experten Etienne Wuillemin und François Schmid-Bechtel.

