Podcast Tribünengeflüster Stürzt Ana-Maria Crnogorcevic Nationaltrainerin Inka Grings? «So wird die Heim-EM zum Desaster» Ein Machtkampf stört die Wohlfühloase im Schweizer Frauen-Nationalteam. Ist Inka Grings im Knatsch mit Ana Maria Crnogorcevic zu weit gegangen? Und soll sie trotz miserabler Bilanz Trainerin der Fussballerinnen bleiben? Hören Sie unseren Podcast «Tribünengeflüster».

Der Machtkampf zwischen Crnogorcevic und Grings sorgt für Wirbel im Nati-Camp. Bild: Keystone

In elf Spielen als Nationaltrainerin hat Inka Grings mit der Schweiz nur eine einzige Partie gewonnen: beim WM-Auftakt gegen die Philippinen. Insbesondere in der Offensive ist die Schweiz unter der ehemaligen Torjägerin ungefährlich. Nur gerade acht Tore haben die Schweizerinnen erzielt, zuletzt blieben sie auch beim 0:1 gegen Italien torlos.

In diesem Spiel nicht dabei sein durfte Rekordnationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic. Was bedeutet das für die Zukunft? Noch dauert es einige Zeit bis zur Heim-EM 2025, trotzdem befindet sich das Schweizer Frauen Nationalteam an einem heiklen Punkt.

Bei Moderator Gabriel Vilares diskutieren Raphael Gutzwiller und Etienne Wuillemin.

