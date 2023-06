Podcast Tribünengeflüster U21-Nati in der Abwehr löchrig wie Emmentaler – doch vorne ist Zeki Amdouni auf den Spuren von Alex Frei An der U21-Europameisterschaft lässt die Schweiz ihr Potenzial bis anhin nur selten aufblitzen. Reicht es dennoch für die K.o.-Phase? Im Podcast zeigen sich unsere Reporter skeptisch.

Nati-Hoffnung Zeki Amdouni hat bei der U21-EM gegen Italien mal wieder zugeschlagen. Bild: Keystone

Die U21-Nationalmannschaft konnte in den bisherigen zwei Gruppenspielen an der Europameisterschaft nur in einer Halbzeit überzeugen. Dennoch ist in Sachen Viertelfinal-Qualifikation noch alles möglich. Sind die Spieler vielleicht gar nicht so gut wie erhofft oder folgt nun ein Feuerwerk auf dem Platz? Im Tribünengeflüster diskutieren wir darüber.

Bei Moderator Gabriel Vilares debattieren die Fussball-Experten François Schmid-Bechtel und Etienne Wuillemin.

