RISS IN DER DECKE Ende Woche soll der Strassentunnel am Gotthard geöffnet werden – Lastwagen wollen trotzdem auch in der Nacht fahren

Das Bundesamt für Strassen kündigt an: Die Schäden an der Decke des Gotthard-Strassentunnels seien wohl in wenigen Tagen behoben. Der Nutzfahrzeugverband Astag fordert vom Bundesrat nun aber Massnahmen für mehr Kapazitäten im Transport.