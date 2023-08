Podcast Tribünengeflüster Wie tief kann der FC Basel noch fallen? «Trainer Timo Schultz tut mir leid» Vorzeitiges Aus im Europacup, ein schwacher Start in der Super League, der FC Basel ist bereits nach wenigen Wochen der neuen Saison in der Krise. Präsident Degen, Sportdirektor Vogel oder doch Trainer Schultz – bei wem ist die Schuld zu suchen? Und was muss passieren, damit es für den FCB wieder aufwärts geht?

Timo Schultz steht viel Arbeit bevor. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Kaum hat die neue Saison begonnen, steckt der FC Basel bereits in der Krise. Nach einem beispiellosen Ausverkauf scheiterten die Basler in der ersten Runde der Qualifikation zur Conference League am kasachischen Vertreter Tobol Kostanay. In der Super League resultierten aus drei Spielen zwei Niederlagen – und nach dem 1:3 gegen GC eine Brandrede von Trainer Timo Schultz, der den FCB erst in diesem Sommer übernommen hat.

Zu den sportlichen Problemen kommen finanzielle Sorgen - und das trotz den Verkäufen von Zeki Amdouni, Andy Diouf und Andy Pelmard, die brutto gegen 30 Millionen Franken in die leeren Kassen gespült haben. Beim FC Basel redet man von Nachhaltigkeit, dabei geht es gerade auf dem Transfermarkt zu und her wie auf dem Basar. Dennoch spricht Sportchef Heiko Vogel von Platz 3 als Saisonziel. Realistisch oder naiv?

Bei Moderator Etienne Wuillemin diskutieren FCB-Reporterin Céline Feller und Journalist Simon Häring über die Baustellen beim FC Basel.

