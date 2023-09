Podcast Tribünengeflüster Wie viel Roger Federer steckt in Dominic Stricker? «Wenn das ein Sixpack ist, bin ich ein Bodybuilder!» Dominic Stricker erreicht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier den Achtelfinal. Welche Auswirkungen hat dieser Exploit auf seine Karriere und was fehlt ihm noch bis zur Spitze? Belinda Bencic muss dagegen die nächste grosse Enttäuschung verkraften – geht ihr Traum vom Grand-Slam-Titel nie in Erfüllung?

Grösster Erfolg der Karriere: Dominic Stricker bezwingt am US Open Stefanos Tsitsipas. Frank Franklin/AP

Die Leistungen von Dominic Stricker waren das Highlight aus Schweizer Sicht am diesjährigen US Open. Erstmals erreichte der 21-Jährige an einem Major den Achtelfinal. Was bleibt von diesem Exploit? Und welche Auswirkungen wird der Erfolg für Strickers Karriere haben?

Olympiasiegerin Belinda Bencic erlebt an den US Open dagegen die nächste grosse Enttäuschung. Noch immer muss sie auf den ganz grossen Triumph warten. Welche Weichen muss sie nun stellen?

Bei Moderator Etienne Wuillemin diskutieren Simon Häring und Silvan Hartmann.

Tribünengeflüster Folge 67 Dominic Stricker – wie viel Roger Federer steckt in ihm? Dominic Stricker erreicht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier den Achtelfinal. Welche Auswirkungen hat dieser Exploit auf seine Karriere und was fehlt ihm noch bis zur Spitze? Belinda Bencic muss dagegen die nächste grosse Enttäuschung verkraften – geht ihr Traum vom Grand-Slam-Titel nie in Erfüllung? Hören