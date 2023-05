Podcast Tribünengeflüster Wird die Schweiz Eishockey-Weltmeister? «Die schlimmsten Abstürze passieren im Übermut!» Die Schweizer Eishockey-Nati hinterlässt an der Weltmeisterschaft in Riga einen bestechenden Eindruck. Dürfen wir nun vom Titel träumen oder bedeutet der Viertelfinal wieder Endstation? Die Debatte jetzt im Podcast.

Die Schweiz geht als Gruppensieger in die K.o.-Phase. Darf die Schweiz weiterhin jubeln? Bild: freshfocus

Die Schweizer Eishockey-Nati ist an der WM in Riga nicht zu Bremsen und reiht Sieg an Sieg. Weder Tschechien noch Rekord-Weltmeister Kanada konnten der Equipe von Coach Patrick Fischer ein Bein stellen. Gab es jemals ein besseres Schweizer Team? Reicht es gar zum ganz grossen Coup? Im Tribünengeflüster diskutieren wir darüber.

Bei Moderator Gabriel Vilares debattieren die beiden Eishockey-Experten Etienne Wuillemin und Marcel Kuchta.

