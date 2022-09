Golf «Ich bin auf dem richtigen Weg»: Die Zuger Golferin Elena Moosmann erreicht das Podest Die Zuger Amateurin Elena Moosmann reagierte auf den knapp verpassten Cut bei ihrem Heimturnier in Holzhäusern. In der zweiten europäischen Liga erspielte sie sich in Lavaux mit dem dritten Platz ihr bisher bestes Saisonresultat.

In Holzhäusern erlebte Elena Moosmann eine leise Enttäuschung. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Beim grossen VP Bank Swiss Ladies Open in Holzhäusern fehlte Moosmann ein Schlag für den Finaleinzug. Die 20-Jährige liess sich davon nicht entmutigen. Die Zugerin übernahm direkt danach die geteilte Führung bei der mit 40000 Euro dotierten ASGI Lavaux Ladies Open – dies dank vier unter Par. Im zweiten Durchgang musste sie unter anderem ein ärgerliches Doppelbogey verkraften, blieb aber mit 71 Schlägen immer noch unter Par. Damit ging sie als Zweitklassierte in den Final.

Am Ende realisierte die Spielerin des Swiss Golf Teams eine 70er-Runde zum Total von sieben unter Par. Das ist ihr klar bestes Resultat in der diesjährigen Saison der zweithöchsten Liga in Europa. «Ich bin sehr zufrieden, hauptsächlich weil es mir gelungen ist, drei Runden unter Par zu spielen», sagte Moosmann nach dem dritten Rang in der Westschweiz. «Mein langes Spiel war in Ordnung und mein Putting besser als letzte Woche in Holzhäusern. Aber ich muss in diesem Bereich noch arbeiten.»

Top 21 ist das Zwischenziel

Ein elfter Platz in Schweden war bisher das beste Ergebnis bei den acht Turnieren der Ladies European Access Tour (Letas). Nach ein paar Tagen Pause wird Elena Moosmann die letzten beiden Letas-Turniere der Saison in Angriff nehmen. Ihr Ziel ist es, das Jahr in den Top 21 der Order of Merit zu beenden und somit von der ersten Runde der Qualifying-School der Ladies European Tour im Dezember befreit zu sein. «Ich bin auf dem richtigen Weg», sagte die Zugerin, die aktuell auf dem 27. Rang in der Gesamtwertung liegt. Dort führt die Tschechin Sara Kouskova. Die 23-Jährige hatte zuletzt das Letas-Turnier in Schweden mit total 12 unter Par gewonnen. Im Golfclub Lavaux gelang ihr das gleiche Siegesresultat. Die Tagesergebnisse von 70 und zweimal 67 Schlägen ergaben vier Strokes Vorsprung auf die überraschende deutsche Amateurin Helen Briem, die sich auf dem zweiten Rang klassierte.