Telemark Podestplätze für die Stanserin Beatrice Zimmermann Die Nidwaldner Telemark-Fahrerin Beatrice Zimmermann holt im Weltcup in Frankreich einen zweiten und dritten Rang.

Schnell unterwegs: Beatrice Zimmermann.

Bild: Boris Bürgisser

Wegen der Pandemie mussten im Januar die Weltcup-Rennen in Slowenien und jene in St.Gervais (FRA,) die im März geplant waren, abgesagt werden. Nun sprang der französische Skiort Passy-Plaine Joux ein. Am Mittwoch gelangte ein Sprint zur Austragung. Beatrice Zimmermann (Stans) unterstrich ihre gute Form und belegte hinter ihrer Teamkollegin Amélie Wenger-Reymond Platz 2. Ein weiterer Sprint folgte einen Tag später, mit Rang 5 für die Nidwaldnerin. Am Freitag stand ein Classic-Rennen auf dem Programm. Für die 30-jährige Beatrice Zimmermann resultierte mit Rang 3 erneut ein Podestplatz und einen Tag später in der gleichen Disziplin Platz 5.

«Mit den Rennen bin ich zufrieden, aber es geht noch mehr», zog sie Bilanz. Zimmermann liegt im Gesamtweltcup auf Platz 2, hinter der Walliserin Wenger-Reymond, die in Frankreich alle vier Rennen für sich entschied. Bei den Männern führt mit Bastien Dayer ebenfalls ein Schweizer. Nächster Fixpunkt ist der Weltcupfinal in Thyon (10. bis 13. März), dann folgt auf Melchsee-Frutt die Schweizer Meisterschaft.