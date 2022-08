«Wie viele Nackte kommen wohl noch?»: Beatrice Egli am Esaf von zwei Flitzern überrascht

Und plötzlich waren sie da: Zwei nackte Männer haben am Samstag am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln die Bühne von Beatrice Egli gestürmt – und brachten die Schwyzerin damit ganz schön ins Schwitzen.