Premier League Eine Saison für die Geschichtsbücher – wie Erling Haaland mit Torrekord auch seine letzten Kritiker verstummen lässt In seiner Debütsaison für Manchester City stellt Erling Haaland bereits einen ersten neuen Rekord auf. Mit dem 35. Premier-League-Treffer überflügelt er Alan Shearer und Andy Cole. Auf dem Weg zu dieser Bestmarke gab es mitunter auch kritische Stimmen.

Kommt aus dem Jubeln kaum heraus: Stürmerstar Erling Haaland. Bild: Adam Vaughan / EPA

Der Mittwochabend in Manchester war ein denkwürdiger, einer für die Geschichtsbücher. Im Etihad Stadium, der Heimstätte von Manchester City, konnten die «Skyblues» gegen West Ham einen weiteren Sieg einfahren und damit wieder die Tabellenspitze erklimmen. Ein normaler Abend, könnte man meinen. Doch das Spiel stand ganz im Zeichen der norwegischen Naturgewalt namens Erling Braut Haaland. Sein 35. Saisontor in der 70. Minute war gleichbedeutend mit dem neuen Premier-League-Torrekord. Dies würdigten die Mitspieler nach Spielschluss mit einer Guard of Honour, wo sie Spalier standen. Ehre, wem Ehre gebührt.

35 Tore in einer Saison sind in der über drei Jahrzehnte dauernden Geschichte der Premier League noch keinem gelungen. Mit dem Lupfer gegen West Ham konnte Haaland die bisherigen Bestmarken der beiden englischen Stürmerlegenden Andy Cole (1994) sowie Gary Lineker (1995) überflügeln. Beeindruckend dabei ist die Tatsache, dass Haaland dies bereits in seiner Debütsaison gelingt. Eine Debütsaison, welche noch fünf Spiele bereithält. Dies bringt sogar seinen nimmermüden Coach Pep Guardiola zum Staunen: «Er ist unglaublich. Wir haben erwartet, dass er Tore erzielt, aber dass er die Rekorde von Cole und Shearer bricht …»

Kritische Stimmen im Verlauf der Saison

Dass Haaland gleich in seiner ersten Saison unter Guardiola dermassen einschlägt, ist alles andere als selbstverständlich. Der Spanier gilt als Befürworter des Kombinationsfussballs, wo der echte, klassische «Neuner» oftmals auf der Strecke blieb. So gab es nicht wenige kritische Stimmen, welche Haaland beim Wechsel letzten Sommer einen schweren Stand im City-Kurzpassspiel mit aggressivem Pressing und zahlreichen Positionswechseln prophezeiten.

Die kritischen Stimmen wurden durch die imposante Torausbeute während der Saison zwar immer leiser, ganz von der Bildfläche verschwanden sie aber nicht. «Er macht immer denselben Laufweg an den zweiten Pfosten, damit hilft er dem Team nicht», äusserte sich zum Beispiel Thierry Henry Mitte Februar. Sky-Experte Dietmar Hamann vertrat nach einer Niederlage gegen Tottenham gar die Ansicht, dass Manchester City ohne Haaland ein besseres Team sei.

Mit dem Lupfer zum 2:0 gegen West Ham stellte Haaland den neuen Torrekord auf. Bild: Dave Thompson / AP

Doch Haaland, kein Mann der grossen Worte, antwortete auf seine Weise und steuerte beim Champions-League-Rückspiel Anfang März gegen Leipzig fünf Treffer bei. Seither ist er kaum mehr zu bremsen. Wettbewerbsübergreifend schoss er diese Saison in 45 Einsätzen unglaubliche 51 Tore. Ob er bereits die nächsten Rekorde im Auge habe, wurde der Ausnahmestürmer nach dem Spiel gefragt. Seine Antwort: «Nein, nein, sonst werde ich verrückt.»

Gewinn der Champions League das grosse Ziel

Den Erfolgshunger hat Haaland durch seinen Torrekord nicht gestillt. Im Gegenteil. Er würde all seine Tore für den Gewinn der Premier League, dem FA-Cup sowie der Champions League eintauschen, gab er zu verstehen. Pep Guardiola hat in seiner Amtszeit beim achtfachen englischen Meister so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit einem Makel: Der Traum vom Gewinn der Champions League konnte noch nicht realisiert werden. Gut möglich, dass ausgerechnet der für Guardiola so atypische echte «Neuner» diesen Traum verwirklichen kann. Spätestens dann dürften auch die letzten Kritiker verstummt sein.