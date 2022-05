Premier League Einigung erzielt: Investoren um Schweizer Hansjörg Wyss kurz vor Kauf des FC Chelsea Zusammen mit anderen Investoren steht der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss vor dem Kauf des Spitzenklubs FC Chelsea. Die Behörden müssen die Übernahme noch genehmigen. Der Verein steht zum Verkauf, weil er aktuell in den Händen des Russen Roman Abramowitsch ist und Sanktionen drohen.

Hansjörg Wyss steht kurz vor dem Kauf des FC Chelsea, zusammen mit anderen Investoren. Keystone

Der FC Chelsea steht unmittelbar vor dem Verkauf und der Übernahme durch einen neuen Investor. Vorbehaltlich der Genehmigungen der Premier League und der britischen Regierung einigte sich der Spitzenklub aus London mit einer Investorengruppe um den amerikanischen Unternehmer Todd Boehly auf einen Deal in Höhe von 4,25 Milliarden Pfund (rund 5,5 Milliarden Franken). Dies teilte der amtierende Champions-League-Sieger am frühen Samstagmorgen mit. Zur Investorengruppe gehört auch der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss.

«Der Verkauf wird voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erlangung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen», heisst es in einem Statement auf der Chelsea-Homepage. Drei Konsortien hatten zuletzt Angebote abgegeben, die Wahl fiel nun auf die Gruppe um Boehly, den milliardenschweren Mitbesitzer des amerikanischen Baseballteams Los Angeles Dodgers.

Grossbritannien hatte wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Vermögenswerte des bisherigen Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch eingefroren - darunter auch den englischen Fussball-Spitzenklub, der deshalb seit März zum Verkauf steht. Die Regierung wird beim Verkauf sicherstellen, dass der russische Oligarch nicht persönlich profitiert.

Roman Abramowitsch hat sich zurückgezogen. Martin Meissner / AP

Wyss, ein schweigsamer Milliardär mit Sport-Flair

Anfang März, so Wyss, habe er mit drei weiteren Personen das Angebot erhalten, den Verein zu kaufen. Und er sagt, er könne sich den Einstieg bei Chelsea «gut vorstellen». Dies wolle er aber nur im Konsortium tun, sagte er damals in einem Interview mit dem «Blick» – und so scheint es nun also auch gekommen zu sein.

Über Hansjörg Wyss, den schweigsamen Milliardär, ist bekannt, dass er sportbegeistert ist. Er machte die Medizinaltechnikfirma Synthes gross und verkaufte sie 2012 für 21 Milliarden Dollar. Etwa die Hälfte davon landete auf seinem Konto. Kurz darauf trat Wyss einem exklusiven Klub bei: Als Mitglieder von «Giving Pledge» verpflichten sich Milliardäre, mehr als die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Gegründet wurde der Klub von Bill Gates und Warren Buffett.

2 Milliarden werden direkt in den Klub investiert

Laut aktuellen Klubangaben sollen nun 2,5 Milliarden Pfund (mehr als 3 Milliarden Franken) auf ein derzeit eingefrorenes Konto überwiesen werden, dessen Transaktionen von der britischen Regierung überwacht werden. Hier sollen, wie von Abramowitsch bestätigt, 100 Prozent des Erlöses gespendet werden. Weitere 1,75 Milliarden Pfund (mehr als 2 Milliarden Franken) sollen direkt in den Verein mit Trainer Thomas Tuchel investiert werden.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel. Kirsty Wigglesworth / AP

«Ich habe gehört, dass es einen bevorzugten Bieter gibt und die Sache gut verläuft», hatte Tuchel noch am Freitag gesagt: «Klarheit ist das Beste. Wenn die Situation klar ist, sind wir handlungsfähig und können Entscheidungen treffen.»

Die unklare Situation sei für seine Spieler belastend und habe Folgen für sämtliche Planungen. «Wir haben versucht, die Angelegenheit möglichst nicht in den Fokus zu rücken. Aber natürlich ist sie allgegenwärtig», meinte der ehemalige Dortmund-Trainer. (sid/cri)