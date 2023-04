Stadt Luzern «Fühle mich dem Haus verbunden»: Alpstaeg will dem Neuen Luzerner Theater unter die Arme greifen

Es mutet wie ein schlechter Scherz an: Just vor dem 1. April liess Bernhard Alpstaeg eine weitere Bombe platzen. Der Swisspor-Patron will beim Luzerner Theater einsteigen – und einen neuen Neubau schon in wenigen Wochen präsentieren. Von den Schwierigkeiten um das ambitiöse Projekt zeigt er sich unbeeindruckt. Wir haben die ominöse Medienkonferenz für Sie mitgeschnitten.