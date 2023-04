Premier League Xhaka und Arsenal verspielen Zwei-Tore-Führung gegen Liverpool Granit Xhaka und sein FC Arsenal verspielen eine 2:0-Führung an der Anfield Road. Der FC Liverpool belohnt sich dank eines späten Ausgleichtreffers mit einem Punkt.

Granit Xhaka und sein FC Arsenal bringen einen 2:0-Vorsprung gegen Liverpool nicht über die Zeit. Jon Super / AP

Der FC Arsenal muss auf dem Weg zum ersten Meisterschaftstitel seit 19 Jahren einen leichten Dämpfer hinnehmen. Die Gunners verspielen beim FC Liverpool eine Zwei-Tore-Führung. Der Vorsprung auf Manchester City schmilzt nun von acht auf sechs Punkte.

Seit 2012 warten die Gunners auf einen Sieg an der Anfield Road. Doch der Premier-League-Leader nimmt bereits früh Mass, um das zu ändern – auch dank gütiger Mithilfe des Heimteams. Arsenals Martin Ödegaard will bei einem Gegenstoss seinen Mitspieler bedienen. Doch nicht er liefert die Vorlage, sondern Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, der den Pass abfälscht, der anschliessend unglücklich in Gabriel Martinellis Lauf landet. Der brasilianische Stürmer lässt sich nicht zweimal bitten, spitzelt den Ball am herauseilenden Keeper zur Führung (8.) vorbei.

Gegentreffer müssen die Reds vor heimischen Publikum in der Meisterschaft nur selten hinnehmen. Letztmals ist das am 30. Dezember gegen Leicester der Fall. Und als sich die Equipe von Star-Trainer Jürgen Klopp stabilisiert und sich in die Partie beisst, fällt sogleich der nächste Tor.

Xhaka leitet Arsenal-Tor ein

Nati-Captain Granit Xhaka, der beim Spitzenreiter durchspielt, ist am zweiten Arsenal-Tor massgeblich beteiligt. Der 30-jährige Mittelfeldspieler schickt auf der linken Seite mit einem perfekten Zuspiel Martinelli, der zu viele Freiheiten geniesst und mit seiner Hereingabe den Kopf von Gabriel Jesus findet. Dieser hat aus kurzer Distanz keine Mühe (28.), um auf 2:0 zu erhöhen.

In einer intensiven und packenden Partie gelingt dem FC Liverpool noch vor der Halbzeit der Anschlusstreffer durch Mohamed Salah (42.). Dieser steht auch nach dem Seitenwechsel gleich im Fokus.

In der zweiten Hälfte konzentrieren sich die Londoner vor allem auf eines: auf das Verteidigen. Die im Dauerdruck agierender Liverpooler erhalten nach einem Elfmeterpfiff (52.) bereits früh die Möglichkeit, um auszugleichen. Doch Salah jubelt am Ostersonntag kein zweites Mal. Er setzt den Ball neben das Tor.

Trotz Rückschlag drückt das Heimteam weiter auf den Ausgleich. Dieser fällt dann doch noch spät in der Partie. Nach einem starken Zuspiel von Trent Alexander-Arnold, der seinen Gegenspieler tunnelt, köpft der eingewechselte Roberto Firmino zum 2:2. Weil Arsenal-Goalie Aaron Ramsdale in der Nachspielzeit überragend pariert, bleibt es beim Unentschieden. (gav)