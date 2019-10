Premiere in Sölden: Erstmals stehen drei Athleten vom Skiclub Hergiswil am Start Weil Reto Schmidiger nachnominiert wird, stehen drei Nidwaldner beim Weltcup-Prolog in Sölden im Einsatz. Das freut auch den Clubpräsidenten von Hergiswil. Claudio Zanini

Klubkameraden aus Nidwalden: Reto Schmidiger, Marco Odermatt und Andrea Ellenberger (von links). (Bild: Boris Bürgisser (Hergiswil, 5. April 2019))



Für Slalomspezialist Reto Schmidiger kommt das erste Rennen der Saison früher als erwartet. Der Nidwaldner wurde nachträglich für den Weltcup-Prolog von Sölden (Sonntag, 10.00/13.00) aufgeboten. Zur Selektion kam es, nachdem die interne Qualifikation wegen schlechten Wetterbedingungen am Donnerstag zum wiederholten Mal abgesagt werden musste. Schmidiger erhielt den Vorzug gegenüber den anderen vier Fahrern aufgrund der besseren Klassierung in der Weltcup-Startliste.

Seine Hauptdisziplin ist normalerweise der Slalom. In der letzten Saison kam er nur in Kranjska Gora kurz vor Saisonende im Riesenslalom zum Einsatz. «Die Abwechslung zwischen den beiden Disziplinen hat mir in den letzten Jahren gefehlt. Mein Ziel ist, an beiden Orten einen Schritt nach vorne zu machen. Priorität hat aber nach wie vor der Slalom», sagt Schmidiger. In Sölden kommt es damit zu einer Premiere.

Erstmals stehen drei Athleten vom Skiclub Hergiswil an einem Weltcup-Rennen im Einsatz: Reto Schmidiger, Marco Odermatt und Andrea Ellenberger. Das freut nicht zuletzt den Klubpräsidenten, Markus Berger: «Für unsere Junioren ist das motivierend. Sie sehen, was möglich sein kann. Hinter diesem Erfolg stehen vor allem aber auch die Eltern der drei Athleten. Der Anteil des Skiclubs ist klein.»