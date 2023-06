Pressestimmen «Hinten anfällig, vorne harmlos» – die Deutsche Presse wettert nach Polen-Schlappe über Hansi Flick Die Deutsche Nationalelf trat am Freitagabend zum Testspiel gegen Polen an. Der Auftritt in Warschau war zwar besser als gegen die Ukraine, dennoch verloren die Deutschen 0:1. Die Presse geht mit Flick hart ins Gericht.

Massiv unter Druck: Bundestrainer Hansi Flick. Piotr Nowak / EPA

Die Deutsche Nationalmannschaft, der Gastgeber der Europameisterschaft 2024, ist weiter überhaupt nicht in Form. Nachdem die Deutschen zuletzt am Montag gegen die Ukraine dank zwei späten Toren immerhin ein 3:3-Unentschieden herausholten, mussten sie gegen Nachbar Polen als Verlierer vom Feld. Die Mannschaft von Nationaltrainer Hansi Flick, dem in der Heimat schon einige Kritik entgegengebracht wird, verlor in Warschau 0:1 und hat damit nach dem blamablen Ausscheiden an der WM in Katar lediglich eine Partie gewonnen. Jakub Kiwior, Verteidiger von Arsenal, gelang nach einer halben Stunde der einzige Treffer des Spiels.

Flick probierte in diesem Testspiel zwar Einiges aus und liess mit Malick Thiaw von der AC Milan in der Verteidigung einen Spieler debütieren, dennoch fehlte es dem Weltmeister von 2014 an Durchschlagskraft, sodass die kritischen Stimmen gegen den früheren Erfolgscoach von Bayern München nicht leiser werden dürften.

Die Pressestimmen Bild: Die deutsche Boulevard-Zeitung holte die dicken Lettern aus dem Kasten und fragt seine Leser: «Wieder verloren! Ist Flick noch der richtige Trainer?» Und im Kommentar-Titel «DFB droht eine ganze Generation zu verlieren!» sorgt sich die Zeitung um den Verlust der Fans: Die Nationalmannschaft sei nicht mehr «Der Deutschen liebstes Kind» und schreibt, dass die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick den Deutschen inzwischen egal sei.

Die deutsche Boulevard-Zeitung holte die dicken Lettern aus dem Kasten und fragt seine Leser: Und im Kommentar-Titel sorgt sich die Zeitung um den Verlust der Fans: Die Nationalmannschaft sei nicht mehr «Der Deutschen liebstes Kind» und schreibt, dass die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick den Deutschen inzwischen egal sei. SportBild: Die SportBild titelt: «Flick-Krise immer schlimmer!» Und textet: «Beim 0:1 gibts die nächste Portion Frust. Hansi Flick experimentiert nach der Ukranine-Offenbarung weiter. Von einem Mannschaftsgerüst ist weiter nichts zu sehen.»

Die SportBild titelt: Und textet: «Beim 0:1 gibts die nächste Portion Frust. Hansi Flick experimentiert nach der Ukranine-Offenbarung weiter. Von einem Mannschaftsgerüst ist weiter nichts zu sehen.» Kicker : Das Sportmagazin Kicker vermeldet unter dem Titel «Mehr Experimente als Siege: So entsteht keine Euphorie» . Der Kommentator schreibt: «Der Auftritt in Polen war keineswegs so vogelwild wie der gegen die Ukrainer, er war aber trotz klarer Dominanz zumindest über weite Strecken des ersten Durchgangs zusammenhangslos. Der deutsche Fussball hätte eine selbstbewusste Nationalelf und Vorfreude im eigenen Land bitter nötig. Er ist seit dem Abend von Warschau noch ein Stückchen weiter davon entfernt.»

Das Sportmagazin Kicker vermeldet unter dem Titel . Der Kommentator schreibt: «Der Auftritt in Polen war keineswegs so vogelwild wie der gegen die Ukrainer, er war aber trotz klarer Dominanz zumindest über weite Strecken des ersten Durchgangs zusammenhangslos. Der deutsche Fussball hätte eine selbstbewusste Nationalelf und Vorfreude im eigenen Land bitter nötig. Er ist seit dem Abend von Warschau noch ein Stückchen weiter davon entfernt.» Welt: «Insgesamt war es erneut keine gute Leistung. Hinten anfällig, vorne harmlos.»

«Insgesamt war es erneut keine gute Leistung. Hinten anfällig, vorne harmlos.» FAZ: «Es war wieder witzlos wie die deutsche Nationalelf spielte.»

Die polnischen Medien feierten den 1:0-Sieg ihrer Mannschaft über die DFB-Auswahl. «Was für ein Thriller», schrieb das Boulevardblatt Fakt. Die Zeitung Wyborcza konstatierte: «Die Deutschen spielten Fussball, aber Polen gewann.» Und Rzeczpospolita ist sicher, dass dem unter Druck geratenen Bundestrainer Hansi Flick trotz der Niederlage «niemand die Tür weisen» werde.