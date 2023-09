Der Schweizer Radprofi Stefan Küng stürzt beim EM-Zeitfahren in Emmen, Niederlande. Dabei zieht sich der 29-Jährige mehrere Verletzungen zu, darunter eine Hirnerschütterung, einen Jochbeinbruch und Frakturen an der Hand zu. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz stehen jedoch weitere Untersuchungen an.